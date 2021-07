Questa azienda internazionale sta cercando dipendenti in Italia proprio adesso

In questo periodo di profonda crisi molte persone purtroppo si sono ritrovate disoccupate e sono alla ricerca di una nuova occupazione. Non ha senso disperarsi perchè in realtà ci sono molte offerte, ma è necessario cercare nei posti giusti e sapere quali sono i migliori canali e spesso non ci si sa orientarsi nel mondo del lavoro.

Un consiglio che Noi di Proiezionidiborsa ci sentiamo di dare è quello di iscriversi a LinkedIN e usare questa utile piattaforma per ricercare lavoro. Sempre più persone la usano e ottengono interessanti risultati sia nell’offerta che nella ricerca di lavoro.

Oggi, però, vogliamo parlare di questa azienda internazionale che sta cercando dipendenti in Italia proprio adesso.

Un brand di successo con cui lavorare

Lavorare in un ambente internazionale e professionale è il sogno di chiunque. Un lavoro di questo genere può aprire possibilità incredibili e permetterci carriere che mai avremo immaginato.

Dobbiamo sapere che un’azienda svedese leader nell’abbigliamento sta cercando alcune figure proprio in Italia proprio in questo momento.

Stiamo parlando di H&M, leader indiscusso nell’abbigliamento, che conta più di 4.000 negozi in tutto il Mondo di cui 150 in Italia. Il colosso di vestiti low cost è in continua ricerca di personale da inserire nei suoi negozi e in questo momento ha varie posizioni aperte per diverse professionalità.

In questo momento H&M cerca: Sales advisor, Department manager, addetti alla logistica per gli acquisti online, store manager oltre che figure nell’area del marketing. Si tratta di figure commerciali, di contatto con il pubblico e relative all’ambito finanziario.

Se pensiamo di avere dei profili compatibili con quelli ricercati e desideriamo metterci alla prova, possiamo consultare sul sito dell’azienda le informazioni specifiche per ottenere un colloquio e candidarci.

Se siamo alla ricerca di un lavoro questo potrebbe essere il momento giusto per affacciarci a nuove esperienze, e metterci alla prova, unica vera ricetta per il successo lavorativo.

