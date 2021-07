Ecco perché se ci scappa di farla in giardino le nostre piante ringraziano

Per aumentare le fioriture e la produzione di frutta e verdura non c’è niente di meglio di un fertilizzante naturale, che può essere prodotto a partire da qualsiasi sostanza purché organica. Dai rifiuti della cucina a quelli del focolare. Ma non solo.

Ecco perché, se ci scappa di farla all’aperto, nel nostro spazio privato, le nostre piante ringraziano. Ce lo spiegano gli Esperti di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa.

Bucce di frutta e carta

In autunno scaviamo dei piccoli solchi nel terreno e rivestiamoli con carta di giornale. Realizziamo strati di bucce di frutta e verdura e ricopriamo con uno strato di terra per non attrarre i parassiti fino alla cima dei solchi.

Copriamo ora con 10 centimetri di terriccio. Questo sistema è ideale per l’orto, laddove coltiviamo fagioli scuri, zucche e girasoli.

Le bucce di banana possiamo invece tritarle e aggiungerle al concime.

I fondi del caffè espresso

Molti appassionati di giardino stanno spargendo in giardino i fondi di caffè, dopo l’uso della moka o della macchina espresso. Sono ricchi di azoto, potassio e sali minerali. Conserviamoli e spargiamoli nel terreno intorno alle piante, dopo averli sbriciolati.

Ma senza esagerare però. Perché la caffeina, se usata in eccesso, inibisce la crescita invece di stimolarla.

La cenere del barbecue o del caminetto

Se evitiamo di usare carbonella o prodotti accendi fuoco, possiamo riciclare la cenere di legna in giardino. È un residuo ricco di potassio da mischiare nel terreno.

Usiamola per i cavoli ma non per i lamponi o le patate. È perfetta per rinvigorire peonie e clematidi.

I preziosi gusci d’uovo

I gusci delle uova sono essenziali per rafforzare le pareti cellulari delle piante. Sciacquiamo, lasciamo asciugare e frulliamo per facilitare l’assorbimento nel terreno. Sono ideali per meli e ciliegi.

Perché se ci scappa di farla in giardino le nostre piante ringraziano

Pochi sanno che l’urina è un fertilizzante fantastico. Liquida, ad azione rapida e ricca di azoto, è efficace soprattutto se fresca. Se ci scappasse di farla in giardino, dovremmo diluirla subito con qualche secchiata d’acqua perché allo stato puro è molto forte, rischiamo di bruciare l’erba dei prati. Evitiamo di fertilizzare gli ortaggi se assumiamo ogni giorno dei farmaci.

Ecco, dunque, perché se ci scappa di farla in giardino le nostre piante ci ringrazieranno.