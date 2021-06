Gli italiani hanno una lunga tradizione che risale sin dall’antica Roma di terme e bagni in acque terapeutiche. Anche se spesso le terme sono un privilegio per pochi a causa dei prezzi alti, esistono numerose pozze di acqua termale gratuite sparse in tutto il nostro territorio.

In questo articolo abbiamo parlato di alcune pozze di acqua calda presenti in Italia e aperte al pubblico in maniera del tutto gratuita. Oggi però vogliamo svelare dove si trova questa pozza di acqua caldissima per un bagno in mezzo alla natura.

Un bagno caldissimo in questa piscina naturale solo per noi

Oggi vogliamo lasciare l’Italia per un momento e parlare di un’attrazione turistica ancora poco nota, ma che sta facendo impazzire i viaggiatori. Si tratta di una pozza di acqua caldissima che si trova in Azerbaigian, un paese caucasico montuoso e ricco di bellezze naturali.

Questa incredibile piscina naturale di forma perfettamente rotonda e profonda il giusto per farci fare un bagno rilassante si trova nel villaggio di Istisu, nella regione di Kalbajar.

Le acque naturalmente calde e terapeutiche hanno da sempre attratto i turisti. Ma in questo momento di tensioni geopolitiche non è più meta battuta dal turismo di massa.

Ecco dove si trova questa pozza di acqua caldissima per un bagno in mezzo alla natura

Se ci troveremo per caso nei territori occupati dell’Azerbaigian sappiamo che nel villaggio di Istisu si nascondono acque termali dalla temperatura unica al mondo. E in particolare si nasconde questa pozza d’acqua termale pronta ad accoglierci con tutto il suo calore terapeutico.

L’acqua sgorga direttamente dalle viscere della terra alla temperatura di 69° ed è ricchissima in zolfo.

Nell’attesa che questi territori dalla natura lussureggiante tornino ad essere turistici possiamo appuntare sulla lista dei luoghi da visitare questa piscina sognando il bagno rilassante di cui potremo godere un giorno.