Questa antica cittadina italiana offre spiagge bianche e grotte romantiche ad un prezzo vantaggioso per vacanze all’insegna del relax

Per gli indecisi su dove andare in vacanza quest’estate sarebbe da pazzi non sfruttare le fantastiche isole a nostra disposizione, in particolare la Sardegna. Tra le tante fantastiche e incredibili località di mare, i borghi fiabeschi e i bellissimi parchi naturali, questa isola è un gioiello del Mediterraneo.

Ecco allora questa antica cittadina italiana che offre spiagge bianche e grotte romantiche ad un prezzo vantaggioso per vacanze all’insegna del relax.

Un tesoro sul mare tutto da scoprire

Sicuramente molti di noi conoscono la città di Alghero, grazie anche alla famosa canzone, omonima, di Giuni Russo. Stiamo parlando di un bellissimo borgo dai tetti rossi e le vie strette che si affaccia direttamente su uno splendido mare verde smeraldo.

In questo luogo d’incanto, potremo rilassarci in spiaggia lungo il suo sconfinato litorale e perderci nei gusti delle pietanze della cucina sardo-catalana. Per gli amanti degli sport, invece, non mancheranno le possibilità di surfare e divertirsi nelle ventose acque della spiaggia di Le Bombarde.

Racchiuso da una cornice ancora più bella

Ma la città non è l’unica fantastica meta da visitare nella zona di Alghero, non mancano i luoghi che ci regaleranno emozioni e ricordi preziosi. Ad appena un chilometro di distanza possiamo infatti trovare le spiagge dell’Lazzaretto, una serie di 10 calette dalla sabbia candida e soffice. Poco distante possiamo anche trovare, proprio dentro la baia di Porto Conte, la splendida e riparata spiaggetta di Mugoni: un fantastico rifugio dalle sabbie dorate e un mare sempre calmo e cristallino.

Infine, per gli amanti delle avventure sarà anche possibile visitare le grotte di Nettuno: un’incredibile e fantastico patrimonio naturale che si estende per circa 4 km ed è raggiungibile sia da mare che da terra.

In questo articolo abbiamo visto questa antica cittadina italiana che offre spiagge bianche e grotte romantiche ad un prezzo vantaggioso per delle vacanze all’insegna del relax.

