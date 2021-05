Per raddoppiare i risparmi meglio tentare la fortuna e scommettere sui giochi o lavorare e risparmiare di più? Cosa “scegliere”? Orbene, ecco svelato il metodo più efficiente e veloce per raddoppiare 10.000 euro sul conto corrente e godersi la vita.

Tentare la sorte

La via del gioco e delle scommesse è sicuramente la più veloce in assoluto per bruciare i tempi.

Tuttavia, quella probabilità di vincere e fare il colpo della vita è davvero ridotta al lumicino. I giochi sono infatti proposti a mercato con le probabilità a favore del banco, non del singolo partecipante. Se così non fosse, infatti, in un battibaleno i gestori dei vari giochi sarebbero ridotti al fallimento.

Morale, il rischio vero e serio a percorrere questa via è quello di ritrovarsi dopo X anni con il c/c dimezzato o svuotato proprio, altro che raddoppiato. Ad ogni modo, uno su mille ce la fa a raddoppiare il capitale anche mediante i giochi.

La via dei risparmi

Tutt’altra storia invece è la via del risparmio: nobile e assolutamente da praticare. Anzi, lavorare e risparmiare è la condizione di partenza senza la quale non si va da nessuna parte.

Vediamo allora in quanto tempo raddoppiamo i 10.000 euro già depositati in banca. Se il nostro stipendio è di 1.000 euro al mese, risparmiando il 5% (50 euro al mese) ci vorranno 16 anni e 8 mesi. Con un risparmio del 10% (100 euro/mese) il tempo si dimezza: 8 anni e 4 mesi.

Mettendo da parte invece un 25% di stipendio (250 euro/mese) basteranno 3 anni e 4 mesi per avere 20mila sul c/c.

Ora ripetiamo i calcoli ipotizzando uno stipendio mensile da 2.000 euro. Con un risparmio del 5%, ossia 100 euro/mese, bastano 8 anni e 4 mesi. Raddoppiando la quota di risparmio ci ritroveremo 20mila euro sul conto dopo 4 anni e 2 mesi.

Infine risparmiando ogni mese il 25% di uno stipendio da 2mila euro mensili (ossia 500 euro/mese), il gioco è fatto in appena 1 anno e 8 mesi!

Dunque, svelato il metodo più efficiente e veloce per raddoppiare 10.000 euro sul conto corrente e godersi la vita

Tuttavia, oltre a lavorare e risparmiare (via doverosa dalla quale comunque non si scappa!) i più scaltri ne uniscono anche un’altra. In pratica pongono anche i soldi al loro servizio, cioè mettono a lavorare i soldi per ottenere dei guadagni extra. Oltretutto la vita è troppo breve per fare sempre tutto in prima persona.

Facciamo un solo esempio, partendo sempre dai 10mila euro in banca, lo stipendio da 1.000 euro al mese e un risparmio del 10% al mese.

Investiamo solo a fine anno i risparmi annui (anche per tagliare le commissioni) su uno strumento ad accumulazione che ipotizziamo renda il 2% annuo.

Con 1.200 euro di risparmi annui, il raddoppio avviene in 6 e 9 mesi circa (ma al lordo delle tasse). In pratica abbiamo guadagnato 1 anno e mezzo rispetto al caso del solo risparmio senza investimento.

Anche ripetendo i calcoli per il caso dello stipendio di 2.000 euro al mese, il raddoppio del capitale avviene in minor tempo.

Al termine di questi calcoli, la morale che se ne trae è semplicissima. Coniugare una sana politica di risparmi con un’intelligente opera di investimento degli stessi crea alla lunga i giusti presupposti per vivere sereni.

Ossia, dopo i grandi sacrifici dei primi anni per risparmiare quanto più possibile, si ottiene un montante da mettere a frutto sul lungo periodo. Qui al link spieghiamo bene come fare.

Questo ci permetterebbe alla lunga anche di ridurre la quota di risparmio mensile. Infatti avremmo un capitale più corposo che nel frattempo sta lavorando per noi.

Un’ultima considerazione. Abbiamo appositamente scelto un tasso di rendimento basso, molto lontano dalla crescita dei mercati azionari globali (circa il 7-8% medio annuo). Fosse stato leggermente più alto, infatti, quei tempi di raddoppio del capitale si accorcerebbero ancora di più.

