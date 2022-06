Nella vita modaiola di New York, la città che non dorme mai, appare Bill Gates con la figlia Phoebe di 19 anni. L’occasione è uno degli appuntamenti più attesi dell’anno della vita da star: il party del Time 100 Gala. Si tratta del red carpet luccicoso che fa da sfondo alla mondanissima festa che ogni anno organizza il Time. Nell’occasione si fa cenno delle 100 persone più influenti al Mondo e tra queste non può certo non rientrare Bill Gates. Il magnate degli affari e cofondatore di Microsoft si presenta con la sognante Phoebe.

Interessi diversi

La diciannovenne, dal punto di vista formativo, non pare seguire le orme del papà. Almeno finora. Infatti, ama la danza e frequenta corsi di ballo classico all’American Ballet di New York. Contestualmente però studia anche alla Standford University. La curiosità, da quanto apprendiamo, è che la giovinetta è ben lontana dalla passione per le tecnologie. E quello che non ti aspetti da Bill Gates è una decisione singolare. Il primo cellulare che papà Bill permette alla figlia Phoebe è all’età di 13 anni. E pensare che per molti genitori, comuni mortali, comprare il primo cellulare a 10 anni al proprio figlio o figlia significa già andare controcorrente. Però, se è niente poco di meno che Bill Gates a ritenere che l’età giusta per il primo mobile sia 13 anni, c’è da pensare.

Quello che non ti aspetti da Bill Gates sulle decisioni per la figlia più piccola Phoebe

Tornando alla serata di gala. Phoebe incanta per il suo viso sognante e il fisico impeccabile. Infatti, di recente conquista il titolo di più stilosa della famiglia. E l’abito che indossa per Time 100 Gala è tutto un dire. Capo lungo in maglia metallica luminosissimo per la nota griffe Fendace, il marchio e la linea che nasce dalla collaborazione tra Fendi e Donatella Versace. Bretelle gioiello e accessori iridescenti con orecchini pendenti e collana di diamanti e sandali di vinile trasparenti. Un capo e gioielli da sogno. Per di più pare far gola molto agli stilisti e alle passerelle. Ma è presto per azzardare previsioni sull’abbinamento della giovane Gates e il mondo fashion.

