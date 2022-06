Pronta in 10 minuti questa alternativa all’insalata di riso con tre ingredienti è l’ideale per un pranzo leggero 

Difficile immaginare un piatto che rappresenti la stagione calda meglio dell’insalata di riso: è veloce, fresca e possiamo insaporirla come più ci piace.

C’è chi sminuzza personalmente tutte le verdure e gli ingredienti per condirla e chi invece si affida ai preparati acquistati al supermercato.

Siccome poi la stessa ricetta potrebbe venire un po’ a noia, se continuamente proposta, non sarebbe male preparare una versione esotica ancora più colorata.

O ancora, anziché variare la qualità del condimento, si potrebbe optare per una modifica che riguarda il cereale protagonista del piatto.

Non più il riso al centro dell’attenzione, bensì il farro, cereale altrettanto comune e amato, da combinare con scamorza, sedano e peperoni.

Pronta in 10 minuti questa alternativa all’insalata di riso non deluderà le aspettative, né il palato e darà una marcia in più ai pranzi light.

La dolcezza della scamorza incontra il gusto deciso del peperone e quello intrigante del farro in un piatto ottimo anche da portarsi in ufficio.

Non resta altro da fare, quindi, se non scoprire dosi e ingredienti:

a) 300 gr di farro precotto;

b) 1 cuore di sedano verde;

c) 1 cipolla rossa di Tropea;

d) 1 peperone giallo;

e) 1 peperone rosso;

f) ½ cucchiaino di semi di finocchio;

g) 100 gr di scamorza affumicata;

h) olio extravergine d’olia;

i) sale q.b.

Come si potrà facilmente intuire, la preparazione non è per nulla complicata e prevede essenzialmente pochi passaggi.

Partiamo dalla cipolla, che dovrà essere sbucciata e poi tritata nel mixer assieme alle coste di sedano, precedentemente lavate e asciugate.

Occupiamoci poi dei peperoni, tagliandoli a cubetti o striscioline, dopo aver chiaramente eliminato semi e filamenti interni.

A questo punto, facciamo scaldare 4 cucchiai di olio in una padella antiaderente, per poi far rosolare i semi di finocchio con le verdure preparate.

Cipolla, sedano e peperoni dovranno cuocere per circa 10 minuti con coperchio, a fiamma bassa ed essere regolati di sale prima di spegnere.

Lasciando per un attimo da parte le verdure, dedichiamoci alla preparazione del farro, seguendo le istruzioni segnalate sul retro della confezione.

Una volta cotto, raffreddiamolo sotto l’acqua corrente prima di trasferirlo in un’insalatiera capiente e amalgamare le verdure e la scamorza tagliata a dadini.

Et voilà, il piatto è pronto per essere portato in tavola.

