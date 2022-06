L’epoca moderna ci sorprende continuamente con nuove scoperte e invenzioni che fino a pochi anni fa non avremmo neppure immaginato.

Possiamo parlare al telefono con parenti e amici da un capo all’altro del Mondo e fare videochiamate ogni volta che vogliamo, spendendo pochissimo. Sono lontani i tempi in cui si centellinava la connessione internet per paura di bollette stratosferiche. Eppure, riflettendoci, sono passati circa 15 anni, che in fondo non sono nemmeno troppi se pensiamo ai progressi compiuti sinora.

Con 10 o 15 euro possiamo anche ottenere giga illimitati e fare con il cellulare tutto quello che un tempo si relegava al solo pc.

Questa realtà nuova e tecnologica, però, nasconde delle insidie impossibili da ignorare. Non è un caso che il concetto di privacy sia al centro di ampi dibattiti ormai da tanti anni.

Infatti, se da un lato la rete ci agevola la vita, dall’altro ci espone al rischio di vederci violati i nostri dati personali.

Tra queste violazioni, una in particolare sembra suscitare un certo timore tra gli utilizzatori della rete: l’hackeraggio del proprio cellulare. Ma come si fa a scoprire se il nostro telefonino è sotto controllo o meno? Ecco alcuni segnali da attenzionare.

Quattro segnali che il nostro cellulare è hackerato o controllato ed evitare di subire gravi danni o perdite

Il primo e più classico riguarda la batteria. Gli esperti avvertono che quando la batteria del cellulare si scarica con grande velocità, apparentemente senza motivo, dovremmo allarmarci. Gli hacker potrebbero avere il controllo dello smartphone e utilizzarlo in sordina, consumando tutta la carica disponibile.

Il secondo segnale ha a che fare con la ricezione di messaggi da mittenti sconosciuti. Si tratta di quei casi in cui riceviamo SMS con sole cifre o numeri da parte di utenze telefoniche ignote.

Un’altra indicazione, poi, ci rimanda ai contatti registrati nel telefono e su WhatsApp. Potrebbe capitare di trovare dei numeri salvati nella propria rubrica, senza sapere di chi si tratti.

Anche la comparsa improvvisa e inaspettata di App mai scaricate non è assolutamente normale e potrebbe indicare che qualcuno sta controllando il nostro cellulare.

Ecco quattro segnali che il nostro cellulare ci mostra, ma ne esistono anche tanti altri.

Rubare i dati di una persona significa esporla a truffe online o a perdite economiche rilevanti, specialmente se si hackerano i conti bancari.

Occhio alle password, da cambiare con una certa regolarità, e ai consensi che diamo ogni volta che ci vengono richiesti da App o siti internet.

