Nella programmazione settimanale del nostro menu solitamente c’è qualche pranzo o cena a base di carne. Le varietà principali sono le carni rosse, come il vitello e il maiale, e quelle bianche, come il pollo, il tacchino e il coniglio. Molto spesso, però, una volta scelto il taglio e tornati a casa subentra qualche piccolo intoppo culinario. Nella nostra testa potrebbe iniziare a lampeggiare un grande punto interrogativo accompagnato dalla domanda “come cucinare in modo diverso dal solito?”.

Infatti, a volte per sbrigarci e a volte per mancanza di inventiva, ci riduciamo a preparare le solite, tristi, fettine al forno o in padella. Al contrario, senza neanche vestire i panni da chef o aspettare il giro completo della lancetta delle ore, la carne si presterebbe a tante ricette sfiziose e golose. Per esempio, con delle fettine di carne rossa potremmo preparare degli involtini golosissimi con un ripieno cremoso. Invece, come scopriremo nell’articolo di oggi, con il banalissimo e abituale petto di petto potremmo realizzare una veloce scaloppina che renderà le fettine morbidissime e succose.

Ingredienti

4 fettine di petto di pollo non troppo spesse (circa 400-500 grammi);

farina 00 q.b.;

olio extravergine di oliva q.b.;

mezzo bicchiere di vino bianco secco;

sale e pepe q.b.;

un cucchiaio raso di pinoli;

10 pomodorini;

50 grammi di parmigiano in scaglie;

origano q.b.;

qualche fogliolina di basilico.

Come cucinare il petto di pollo in padella in modo semplice, sfizioso e così morbido da tagliarsi con un grissino

Iniziamo il procedimento lavando i pomodorini e tagliandoli prima a fettine e poi a cubetti. Trasferiamoli all’interno di una ciotola e insaporiamoli con un pizzico di sale e dell’origano. Poi, infariniamo le fettine di pollo e facciamo riscaldare dell’olio extravergine di oliva in una padella antiaderente e capiente. Disponiamo al suo interno le fettine e facciamole dorare per 2 minuti a lato. Saliamole, pepiamole e dopo sfumiamo con del vino bianco, alzando leggermente la fiamma per un minuto.

A questo punto abbassiamo nuovamente la fiamma, aggiungiamo i pomodorini, cospargendoli su ciascuna fetta, e i pinoli. Lasciamo cuocere per circa 10 minuti di cui i primi 5 con coperchio messo e gli ultimi 5 senza coperchio. Infine, a fiamma spenta aggiungiamo delle scaglie di parmigiano e una volta che si saranno sciolte serviamo guarnendo con foglioline di basilico. Allora, ecco come cucinare il petto di pollo in padella creando un secondo piatto incredibilmente morbido, sfizioso, gustoso e cremoso tanto che la scarpetta sarà d’obbligo.

