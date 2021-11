Spesso negli articoli dedicati al giardinaggio abbiamo parlato di come annaffiare le nostre piante nel modo migliore. Infatti, per ogni specie arborea esistono modalità d’irrigazione più adatte rispetto ad altre. Oltre alla specie, queste possono dipendere dal clima e dalla stagione. Un altro aspetto molto importante e spesso sottovalutato è se la pianta si trova all’interno o all’esterno.

Siamo abituati ad abbellire le nostre abitazioni con splendide piante. Si tratti di piante grasse, di varietà che purificano l’aria come queste 3 oppure di orchidee, ognuna di esse necessita di cure specifiche. Inoltre, è bene conoscerne le caratteristiche precise per non rischiare di vederle morte dopo poco tempo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ma non basta sapere se preferiscono la luce all’ombra, come innaffiarle o nutrirle. Senza saperlo ci perdiamo dei particolari davvero importanti per la loro sopravvivenza. Infatti, quasi nessuno si accorge di questo importante errore che può uccidere piante d’appartamento e orchidee.

Attenzione ai dettagli

Quando decidiamo di comprare una pianta, solitamente chiediamo informazioni sulla sua cura. Tuttavia, la gran parte delle volte, non riceviamo indicazioni precise. Ci troviamo impreparati specialmente se la nostra piantina comincia a dare dei problemi, oppure in occasioni di rinvaso o concimazione.

Sulla cura delle orchidee esistono moltissimi siti e blog dedicati esclusivamente a questa specie. Uno dei temi cruciali è l’innaffiatura. Per esempio, bisogna bagnare le orchidee solo quando le radici diventano bianche. È assolutamente vietato, invece, quando le radici sono di colore verde brillante.

Anche per le altre piante d’appartamento bagnarle troppo è un rischio. Infatti, una delle cause più diffuse di morte è il ristagno di acqua. Ecco perché bisognerebbe controllare ogni volta se il terreno è troppo impregnato d’acqua. Ma c’è un dettaglio che più di tutti ci può dare indicazioni in questo senso. Adesso lo scopriremo insieme.

Quasi nessuno si accorge di questo importante errore che può uccidere piante d’appartamento e orchidee

Il vaso trasparente delle orchidee ci permette di vedere in che condizioni si trova la pianta. Come abbiamo visto, dopo l’innaffiatura, le radici dell’orchidea diventano verdi. Inoltre, sulle pareti del vaso compaiono delle goccioline di condensa. Queste dovrebbero durare qualche giorno. Però, nel caso la condensa permanga vuol dire che c’è un problema.

Notiamo dove abbiamo posizionato la nostra orchidea. La condensa potrebbe formarsi a causa dell’eccessivo calore e di un’innaffiatura eccessiva. Ciò capita sia nei terrarium chiusi che per le piante normali dove, però, è più difficile accorgersene. Se l’umidità perdura per troppo tempo le radici marciscono e questo può causare la morte della pianta.

Un altro segno rivelatore è la comparsa di minuscoli moscerini attorno ai vasi. Questo sintomo indica un ristagno eccessivo d’acqua, oppure che la pianta è posizionata in una zona troppo calda.