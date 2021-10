Le piante d’appartamento sono capaci di rendere qualsiasi ambiente più bello. Ne esistono varietà tra le più disparate e strane. Con le loro foglie e i fiori colorati rallegrano l’atmosfera e la rendono accogliente. Per questo spesso arricchiscono anche gli uffici e i luoghi pubblici.

Tuttavia, non molti sanno che le piante d’appartamento hanno anche un’altra funzione. Sono capaci di pulire l’aria di casa da molecole e agenti inquinanti. Alcune varietà sono particolarmente capaci di eliminare sostanze nocive, smog, fumi presenti nell’ambiente. In questo articolo approfondiamo questo argomento scoprendone alcune varietà molto decorative.

Infatti, sono straordinariamente belle queste 3 piante ornamentali che depurano l’aria e difendono dall’inquinamento. Vediamo insieme di quali si tratta e come coltivarle nella nostra casa. Sullo stesso argomento proponiamo la lettura dell’articolo Le piante e rimedi che ci aiutano a purificare l’aria e combattere l’inquinamento.

Il Filodendro o Philodendron oxycardium è una pianta estremamente comune. Si trova più facilmente a decorare angoli o fontane di giardini. Nonostante ciò questa varietà si adatta particolarmente bene agli ambienti chiusi. È importante che sia posta in un luogo illuminato. È stato studiato che questo tipo di filodendro è particolarmente efficace nell’assorbire gli inquinanti volatili e in particolare la formaldeide. Questa gas chimico è spesso presente nelle nostre casa sotto forma di battericida, disinfettante o come conservante. Stiamo attenti al filodendro perché tutte le varietà sono potenzialmente tossiche per gli animali domestici.

La seconda pianta di cui parliamo di chiama Homalomena wallisii. Questa specie perenne è in realtà molto diffusa e utilizzata nelle aiuole esterne. Pur avendo origini tropicali si è adattata perfettamente a vivere nel nostro Paese. Sebbene possa diventare molto grande necessita di una vaso piccolo. Infatti le sue radici non sono molto profonde.

Le sue bellissime foglie con venature giallastre gli conferiscono grande eleganza. Per questo veniva usata nelle ville dei nobili. Ma la caratteristica straordinaria è che questa pianta purifica l’aria. Grazie alle sue ampie e bellissime foglie riduce i quantitativi di ammoniaca e le particelle di monossido di carbonio, toluene e xilene. Però attenzione perché l’Homalonema è tossica per gatti e cani.

La terza pianta si chiama Silver Queen o Aglaonema crispum. Questa pianta tropicale è una sempreverde perenne. Le sue foglie sono verdi, allungate e hanno delle maculature argentate. Per questo prende il nome di regina argentata. Allo stesso tempo produce delle piccole bacche rosse. Sono da preferire le piante di dimensioni contenute perché più rigogliose e forti. È capace di rimuovere benzene e formaldeide.