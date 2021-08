Tutti hanno sognato, almeno una volta nella vita, di poter avere un’isola tutta per sé dove trascorrere delle vacanze incredibili. In effetti, il fatto di possedere un’intera isola privata è ciò che contraddistingue alcune delle persone più ricche al mondo. Ed in molti hanno desiderato, almeno una volta, di sentire cosa si prova ad avere un’intera isola a propria disposizione.

Continuando a leggere, vedremo che in realtà è possibile affittare quest’isola per cifre bassissime.

Quasi nessuno sa che bastano pochi euro per affittare quest’isola e vivere una vacanza da sogno

In alcuni angoli del Mondo, di recente, è possibile affittare piccole isolette per le proprie vacanze ad un costo davvero molto basso. Sembra incredibile, ma è così! In particolare, esiste una splendida isola privata nelle Filippine dalla sabbia bianchissima e finissima circondata da un mare limpido e cristallino. Si tratta dell’Isola di “Brother Island” a El Nido, una piccola isoletta privata che è possibile affittare per le proprie vacanze. L’isola è caratterizzata dalla presenza di una folta vegetazione, con palme ed alberi splendidi e che rendono quest’esperienza perfetta per rigenerarsi.

In particolare, sarà possibile affittare la magnifica villa sull’isola ed avere l’intera isola a disposizione. Per cui, è il luogo ideale per estraniarsi dal mondo per davvero, senza distrazioni o interferenze da parte di nessuno.

Quanto costa affittare l’isola

Quasi nessuno sa che bastano pochi euro per affittare quest’isola e vivere una vacanza da sogno, eppure è così. Infatti, l’affitto dell’isola e della villa costa solamente 398 euro a notte. Inoltre, siccome nella villa possono starci 16 persone, il costo si riduce a circa 25 euro a notte a persona.

Per cui, ad un prezzo veramente basso si avrà accesso ad una villa, un’isola, una spiaggia ed un porto privati. Inoltre, i pasti sono inclusi e si può usufruire di gite in barca incluse nel prezzo e di servizio in camera 24 ore su 24.

Ecco, dunque, come fare per vivere un’esperienza che fino a poco tempo fa era riservata solamente ai più ricchi al Mondo per pochi euro. Affittando quest’isola si vivranno una libertà ed un relax mai visti e magari si risparmierà addirittura rispetto alle solite vacanze.