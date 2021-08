Il morbo di Alzheimer è una tra le malattie degenerative più preoccupanti e difficili da curare di questo secolo.

Colpisce il cervello e riduce chi ne soffre alla perdita della memoria e di tante atre abilità cognitive. È una malattia che sta crescendo rapidamente nel Mondo, visto che ne sono affette circa 35 milioni di persone.

Oggi non esiste ancora una cura definitiva e univoca per l’Alzheimer, e ciò che si può fare è cercare di prevenirlo e ritardarne l’insorgenza.

La scienza suggerisce che una dieta sana e corretta, esercizio fisico e attività intellettuale possono avvantaggiare la salute del cervello. Ecco perché oggi ci concentreremo su un aiuto che ci fornisce la natura e che può aiutarci a ritardare gli effetti di questa malattia ancora oscura.

Quasi nessuno sa che questa spezia è un toccasana contro Alzheimer e perdita di memoria

Gli Esperti di ProiezionidiBorsa hanno già suggerito di consumare questa bevanda molto diffusa per i suoi effetti benefici sul cervello. Oltre alle bevande, esistono alcuni alimenti che possono aiutarci a proteggere il nostro cervello dall’invecchiamento.

Studi scientifici hanno dimostrato che una dieta ricca di cibi vegetali e pesce e povera di carne rossa, come la dieta mediterranea, può avere effetti preventivi.

Allo stesso modo, però, questi effetti sono riscontrabili anche in una dieta ricca di soia e curcuma. La curcuma è una spezia indiana, i cui vantaggi deriverebbero dalla presenza di curcumina.

Ritarderebbe l’invecchiamento del cervello

La curcumina è una sostanza naturale che avrebbe diversi effetti benefici sulla salute umana, in particolare sugli anziani. Questa sostanza agirebbe nelle terapie per la malattia di Alzheimer come antiossidante e antinfiammatorio.

Quasi nessuno sa che questa spezia è un toccasana contro Alzheimer e perdita di memoria, eppure gli studi lo dimostrano, ma non solo. Avrebbe effetti positivi anche su varie patologie croniche, come diabete, obesità e depressione.

Idee per consumare la curcumina

Come abbiamo detto, la curcumina è contenuta nella curcuma, una particolare e sfiziosa spezia indiana che rende saporiti moltissimi piatti.

Si può usare in secondi piatti, come il buonissimo pollo al curry e curcuma, ma anche in piatti unici, come il cous cous, ma non solo. La curcuma è ottima anche per preparare degli squisiti dolci, e anche per insaporire paste fredde e vellutate.