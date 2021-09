Un problema molto diffuso e che accomuna praticamente tutti, è la diffusione di insetti negli ambienti domestici.

La maggior parte di questi si rifugia in casa, attraversando balconi, tetti e garage, cercando cibo e un luogo fresco ed umido dove ripararsi.

Sono tantissimi gli insetti che possono raggiungere la nostra abitazione, ma in questo articolo ne vedremo uno particolarmente temuto.

Infatti, molti sottovalutano questo diffusissimo insetto velenoso che può intrufolarsi facilmente anche in casa

L’insetto di cui parleremo oggi è la scolopendra, un animaletto abbastanza velenoso e diffuso in tutto il Mondo in diverse specie.

La specie più diffusa in Italia, e nel Mediterraneo, è la scolopendra cingulata. Questa può raggiungere al massimo 15 centimetri di lunghezza ed ha una colorazione bruno-giallastra.

A prima vista ha un aspetto davvero temibile. Infatti, ha il corpo ricoperto da placche dure, che fanno da corazza, unite da tra loro da membrane flessibili.

Da ogni placca si sviluppano poi lateralmente due zampe e, per questo motivo, viene anche chiamata millepiedi.

Rischi per la salute

La scolopendra cingulata è inoffensiva nei confronti dell’uomo ed attacca solo in caso di minaccia, o in assenza di vie di fuga. A differenza della scolopendra gigantea, il suo morso non è letale, anche se molto doloroso, per via delle proprietà emolitiche del veleno.

In soggetti ipersensibili il dolore può tramutarsi in un’infiammazione che può durare anche per qualche giorno. In caso di forti reazioni allergiche bisogna rivolgersi direttamente in pronto soccorso ed intervenire con farmaci adatti.

I loro nascondigli preferiti

Le scolopendre, nella maggior parte dei casi, trovano rifugio sotto tronchi di alberi e grandi sassi; oppure nelle fessure dei muri.

In casa è molto facile trovarle dietro i mobili, o negli angoli di stanze buie come ripostigli, soffitti e garage, come alcuni ragni. A volte cercano riparo anche negli armadi, annidandosi addirittura fra gli indumenti.

In questo caso è opportuno non farsi prendere dal panico, per evitare così un attacco diretto.

Come allontanarle da casa

Quindi, prestiamo molta attenzione perché molti sottovalutano questo diffusissimo insetto velenoso che può intrufolarsi facilmente anche in casa.

Non bisogna sottovalutare la presenza di un solo esemplare, perché potrebbe aver nidificato in qualche zona della casa.

Quindi, se lo avvistiamo nella nostra abitazione, il consiglio è cercare di non catturarlo o ucciderlo.

La cosa migliore è agevolargli una via di fuga, in modo tale che possa uscire all’esterno.

Per prevenire la loro ricomparsa, deumidifichiamo gli ambienti così da renderli ostili per questo insetto.

Dopo di che, potremmo cospargere chiodi di garofano, o polvere di caffè avanzata dalla moka, oppure del pepe nero, nei punti di interesse.

In caso di nidi e colonie, questi rimedi sono efficaci e bisogna chiamare una ditta specializzata per effettuare una disinfestazione.

Approfondimento

