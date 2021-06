Negli ultimi anni al supermercato possiamo trovare decine e decine di prodotti per l’igiene della casa molto specifici ed efficaci. Si tratta di detergenti nati dallo studio di anni e anni che possiamo utilizzare per avere risultati sorprendenti.

Il lato negativo di questi prodotti è sicuramente il prezzo alto e l’impatto ambientale degli imballaggi.

Per questo motivo oggi vogliamo parlare di un prodotto molto in voga negli anni passati che può salvarci la vita nelle pulizie domestiche, quasi nessuno lo usa più ma è questo il detersivo più economico ed efficace che ci sia.

Un detergente antico da riscoprire

In questo articolo abbiamo parlato di un prodotto perfetto per pulire e igienizzare che ha un costo molto contenuto. Oggi parliamo di un prodotto altrettanto efficace ed economico che può avere mille utilizzi.

Il prodotto di oggi ha una storia molto antica, veniva usato dalle nostre nonne per gli usi più svariati. Si tratta del sapone di Marsiglia, prodotto a partire da oli vegetali da centinaia di anni proprio nel sud della Francia.

Questo sapone è da sempre usato per fare il bucato a mano ma può avere altri interessanti utilizzi grazia al suo potentissimo potere sgrassante.

Quasi nessuno lo usa più ma è questo il detersivo più economico ed efficace che ci sia

Il sapone di Marsiglia può essere certamente usato per pulire la biancheria ma ha altri mille usi ancora. Possiamo usarlo come detergente per le superfici e come sapone per i piatti in questo semplice modo.

Dovremo semplicemente frizionare con la spugna umida la superficie della tavoletta di sapone in modo da creare una schiuma con cui andremo a lavare.

Sembra strano ma il risultato è assolutamente incredibile. I nostri piatti e le superfici saranno sgrassate in maniera portentosa, senza aloni né macchie. Il vantaggio di questo utilizzo del sapone è che dura moltissimo e ciò ci permette di risparmiare soldi ed imballaggi.

Se vogliamo risparmiare denaro possiamo sostituire i saponi con quello di Marsiglia, pratico, efficace e super economico.