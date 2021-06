Purtroppo, il caffè e l’estate non sembrano proprio andare d’accordo. Non è sempre facile, infatti, riuscire a godersi una bella tazzina della bevanda dorata nel momento in cui il sole batte forte sulla nostra testa. Non c’è però da disperarsi: infatti, ecco i semplici trucchi per gustare del buonissimo caffè anche durante l’estate. Scopriamo subito a cosa facciamo riferimento.

La bevanda che viene dal Salento

Caffè e caldo non vanno d’accordo, lo sanno bene gli abitanti del Salento, subregione della Puglia famosissima per le sue spiagge. Come riuscire, quindi, a conservare il sapore della bevanda ambrata senza dover ricorrere a shaker o strumenti similari?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La risposta si chiama caffè in ghiaccio, ed è una bevanda tanto semplice da preparare quanto gustosa.

Basterà, infatti, prendere dei cubetti di ghiaccio “secchi”, ossia appena prelevati dal freezer, e versarli in un bicchiere.

Prendere quindi il caffè appena uscito dalla moka, versarlo nella tazzina, zuccherarlo e infine versarlo velocemente nel bicchiere colmo di ghiaccio.

Il risultato sarà una bevanda che conserverà tutte le caratteristiche originarie del caffè, risultando però estremante rinfrescante.

Da provare la variante leccese, in cui lo zucchero viene sostituito con il latte di mandorla, da aggiungere direttamente nel bicchiere.

Ecco i semplici trucchi per gustare del buonissimo caffè anche durante l’estate

Chi invece non può fare a meno del suo caffè durante tutta quanta la giornata e vuole godersi dei bei momenti rinfrescanti può invece dedicarsi alla preparazione di una gustosa granita al caffè.

In questo caso basterà prendere un litro della bevanda, opportunamente zuccherata, versarlo in una vaschetta e riporlo in freezer per almeno 8 ore.

Una volta passato questo tempo basterà munirsi di un gratta ghiaccio o, in alternativa, di un cucchiaio, e riporre la nostra granita in un bicchiere. In questo modo il nostro adorato caffè potrà accompagnarci durante i momenti più caldi della nostra giornata.

Approfondimento

Le bevande tanto buone quanto salutari per chi non può bere il caffè