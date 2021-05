I cellulari sono ormai parte integrante della vita di ognuno di noi. Chi sarebbe in grado di farne a meno oggi giorno? Potremmo tranquillamente dire nessuno o quasi.

Per non parlare poi degli smartphone, dotati di capacità di calcolo, memoria e connessione dati, molto più avanzate rispetto ai normali telefoni cellulari. Essi per molti di noi rappresentano non solo strumenti di svago ma anche e soprattutto strumenti coadiuvanti nel nostro lavoro.

Non possiamo però assolutamente negare che con l’arrivo della pandemia, che purtroppo ancora oggi viviamo, il rapporto con i nostri telefoni cellulari è stato un po’ messo in allarme.

Essi, infatti, essendo oggetti che manipoliamo compulsivamente decine di volte al giorno, sono considerati ricettacoli di batteri, germi e schifezze varie. Motivo per cui siano tentati a pulirli spesso.

Ma attenzione alla pulizia fai da te!

Ecco un errore da evitare assolutamente nel pulire il cellulare per non rovinare l’audio

Abbiamo visto che smartphone e tablet sono dispositivi ideali per la diffusione di germi. Dai touch screen i germi vengono a contatto con mani e viso, aumentando così i rischi di infezione.

E quindi, con la pandemia in atto, siamo spinti a pulire continuamente questi strumenti, alla stregua delle mani e degli ambienti che ci circondano.

Il prodotto che è stato maggiormente usato da ognuno di noi nell’ultimo anno è stato sicuramente l’alcool etilico denaturato, dato che ci è stato garantito che passandolo sulle superfici, ciò garantisce la massima igiene delle stesse.

Tanto che per mesi è stata una impresa riuscire a trovare nei negozi una bottiglia di alcool denaturato, il cui prezzo è arrivato alle stelle.

Ma attenzione ad usarlo per il cellulare. Ecco un errore da evitare assolutamente nel pulire il cellulare per non rovinare l’audio.

Come utilizzarlo allora?

È bene precisare che esistono in commercio salviettine disinfettanti specifiche per l’igienizzazione dei nostri cellulari.

Quindi l’ideale sarebbe documentarsi e utilizzare prodotti specifici.

Se poi si opta per il “fai da te” e si vuole pulire il cellulare con alcool etilico denaturato, prima di tutto usiamo quello al 70% e mai al 90%, altrimenti il rischio è quello di rovinare l’audio e anche le restanti funzioni del cellulare stesso.

Se optiamo quindi per l’alcool, dobbiamo prima di tutto spegnere il cellulare e poi passare uno straccetto morbido (ideali sono gli straccetti che usiamo per pulire gli occhiali) sul quale avremo precedentemente applicato pochissime gocce di alcool miscelate con gocce di acqua. Facciamo attenzione a non far penetrare umidità nelle aperture. Inoltre, ricordiamo di pulire anche l’eventuale custodia.

Quindi sia che lo si voglia fare temporaneamente a causa del coronavirus, sia che questa abitudine la si voglia fare nostra a lungo termine, il consiglio è quello di documentarsi prima di procedere alla pulizia fai da te.

Approfondimento

Ecco un semplice trucchetto per avere sneakers sempre bianche come nuove