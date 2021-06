È finalmente giunto il momento di cercare un posto per andare in vacanza. Chi vuole andare lontano avrà già deciso e prenotato, perché per i viaggi a lunga percorrenza è meglio organizzare presto per evitare costi eccessivi.

Chi invece vuole stare in Italia o nelle immediate vicinanze potrebbe non aver ancora deciso. Per questa ragione lo Staff di ProiezionidiBorsa cerca sempre di dare buoni consigli che possono aiutare tutti i lettori indecisi. Oggi in particolare vedremo una meta croata che siamo sicuri farà la gioia di molti appassionati di mare e di cultura. Pochi conoscono questa cittadina vicinissima all’Italia con scorci imperdibili e mare cristallino.

La città in Istria

Poco a sud di Trieste si trova la penisola dell’Istria, che si slancia nel mar Adriatico. L’Istria è una location dall’enorme importanza storica, perché è stata per lungo tempo sotto la Repubblica di Venezia, per poi finire sotto controllo austriaco. L’Italia sperava di riconquistarla nella Prima guerra mondiale, però alla fine del conflitto non le è stato restituito il territorio.

Insomma, questa penisola è stata al centro di un importante contenzioso che riguarda anche l’Italia. Oggi vedremo la sua città più importante, ovvero Pola.

Pola si trova all’estremo sud della Croazia, e raccoglie tantissime cose da vedere. In questa città troviamo degli importanti lasciti romani, e in particolare l’anfiteatro meglio conservato al mondo. Questo è il cuore del turismo della città, una meraviglia da non perdere. Ci sono poi tanti altri punti di interesse da visitare passeggiando, dal tempio di Augusto al palazzo comunale del tredicesimo secolo.

Pola regala poi bellissime spiagge, e noi consigliamo soprattutto la spiaggia Valkane, perfetta per le famiglie, e la spiaggia di Stoja. Quest’ultima si trova vicina a molti locali che faranno la gioia soprattutto dei più giovani.

