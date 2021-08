La passata di pomodoro è uno degli alimenti base della dieta mediterranea. La utilizziamo per creare milioni di ricette, e per dare quel tocco di sapore e colore in più ai nostri piatti.

Quando arriviamo al supermercato, spesso ci troviamo davanti a così tanti prodotti da non sapere quale scegliere. Senza considerare che la maggior parte di noi non legge le etichette, e ci ritroviamo a optare per un determinato prodotto solo per la marca o la confezione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ma qual è il segreto per comprare il prodotto migliore? Quali sono le caratteristiche da ricercare sull’etichetta? Scopriamolo insieme.

Quasi nessuno la compra ma è questa la miglior passata di pomodoro in assoluto

Dopo aver scoperto qual è il migliore olio extravergine da comprare al supermercato, oggi ci concentreremo sulla scelta della passata di pomodoro.

Uno dei temi più importanti in assoluto è la provenienza della materia prima. L’origine del pomodoro deve essere specificata sulla confezione, ma dobbiamo fare attenzione a un particolare.

Se sull’etichetta troviamo specificato l’indirizzo di un produttore italiano, ciò non indica per forza che i pomodori provengano dall’Italia. Per Legge è obbligatorio specificare sull’etichetta il luogo di coltivazione dei pomodori e il luogo di trasformazione.

Di conseguenza, se entrambi i luoghi coincideranno con l’Italia, potremo leggere sulla confezione la dicitura “Origine del pomodoro: Italia”, oppure “100% pomodoro italiano”.

Solo 2 ingredienti

La passata di pomodoro è un prodotto semplice e genuino, e così deve essere anche la lista dei suoi ingredienti. Infatti, gli unici ingredienti dovranno essere pomodori e sale, eventualmente un correttore di acidità (come l’acido citrico) ed estratti di spezie e piante aromatiche per insaporire.

Altri ingredienti, come zucchero, devono farci cambiare direzione.

La scelta migliore

Queste linee guida potrebbero darci una direzione per le future scelte che faremo al supermercato. Però, per eliminare dubbi di ogni tipo, la soluzione migliore sarebbe quella di acquistare la materia prima direttamente da coltivatori di fiducia. È anche vero, però, che trovare coltivatori diretti non è così facile, soprattutto in città. Ciò che ne deriva è che quasi nessuno la compra ma è questa la miglior passata di pomodoro in assoluto. Un’altra scelta affidabile è quella di autoprodursi la passata di pomodoro personalmente.

In questi modi potremmo essere sicuri al 100% della provenienza e della modalità di trasformazione dei nostri pomodori.

Approfondimento

Svelato il segreto degli specialisti per salvare i pomodori dell’orto con la punta nera