Ci sono diversi bandi e concorsi che potrebbero interessare molti di noi e che, soprattutto, potrebbero offrirci dei ruoli piuttosto sicuri e stabili. Basti pensare al concorso nella Regione Lazio, che offrirebbe contratti a tempo indeterminato anche solo con il diploma. Ma, ovviamente, non è l’unico bando che possiamo tenere in considerazione.

Ce ne sono tanti altri, anche in regioni diverse, che potrebbero attirarci e offrirci un posto che faccia al caso nostro. Per esempio, uno in particolare potrebbe davvero attirare la nostra attenzione. Si terrà nella bellissima regione del Veneto.

L’Azienda Zero offre quasi 70 contratti a tempo indeterminato nel settore del servizio sanitario che potrebbe interessare molti di noi

Il bando di cui stiamo parlando è a nome dell’Azienza Zero, che opera nel campo del servizio sanitario. In questo caso, gli obiettivi principali dell’azienda sono quelli di integrare i servizi sanitari-sociosanitari e tecnico amministrativi nella struttura della Regione. L’apertura a nuove candidature nasce dal fatto di voler ampliare il team aziendale, aprendo la strada a dei tecnici di radiologia medica che possano essere inseriti nelle diverse sedi dell’azienda.

Con precisione, i posti che saranno messi a disposizione saranno ben 66 e saranno tutti a tempo indeterminato. Il bando è scaricabile sulla pagina ufficiale dell’azienda e sarà possibile inviare la candidatura entro le 18:00 del 4 agosto. I candidati dovranno presentare una Laurea in Tecniche sanitarie di radiologia medica, per immagini e radioterapia (L/SNT3). Sarà possibile presentarsi anche solo con diploma universitario di Tecnico sanitario di radiologia medica o con un titolo che equivalga a quelli indicati.

Quasi 70 contratti a tempo indeterminato in questa azienda italiana

I posti, inoltre, saranno suddivisi in diverse sedi. Saranno prese in esame, tra le tante, quelle di Marca Trevigiana, Serenissima, Veneto Orientale, Polesana, Euganea, Berica e Scaligea. Tutte le sedi con i relativi posti disponibili sono consultabili facilmente sul bando stesso. Il concorso prevede una preselezione in base ai titoli presentati e alle prove.

I test saranno suddivisi in: prova scritta, prova pratica, prova orale. Il test preselettivo si articolerà in domande a risposta multipla, come quello scritto. Per la sufficienza, bisognerà raggiungere 21 punti su 30. La prova orale, invece, consisterà in domanda su tecniche specifiche, su lingua inglese e sulle apparecchiature e applicazioni informatiche più conosciute.

Per partecipare, si dovrà avere una PEC e si dovrà pagare una tassa di iscrizione. I risultati del concorso verranno poi pubblicati sulla pagina ufficiale dell’azienda. Dunque, visto che ora sappiamo che sono quasi 70 contratti a tempo indeterminato in questa azienda nota, potremo vedere se il profilo richiesto può fare al caso nostro.

Lettura consigliata

Ecco come prepararsi a uno dei concorsi più attesi che offrirà 2293 contratti a tempo indeterminato anche solo con diploma