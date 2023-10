In una seduta in cui il Ftse Mib ha perso oltre l’1%, le azioni Ferrari hanno svettato con la migliore performance guadagnando oltre l’1%. Ma quanto valgono veramente le azioni Ferrari?

La risposta dai multipli di mercato

Potrà sembrare strano per un titolo azionario che negli ultimi anni non ha fatto che crescere, ma qualunque sia il multiplo di mercato utilizzato è molto evidente la sopravvalutazione delle quotazioni.

Ad esempio, uno dei multipli di mercato più comunemente utilizzato, il rapporto tra prezzo e utili (PE), è pari a 47,41x. Un livello enorme se si pensa che lo spartiacque tra sopravvalutazione e sottovalutazione è, spesso, considerato pari a 10x. Analoga, enorme, sopravvalutazione si ottiene andando a considerare altri multipli come il rapporto tra prezzo su fatturato e rapporto tra EV su EBITDA.

Un’altra evidenza clamorosa della sopravvalutazione del titolo Ferrari arriva dal Valore di impresa. Questo rappresenta il valore monetario rimanente per gli azionisti dopo la vendita di tutte le attività e il pagamento di tutti i debiti. Se il valore contabile per azione di una società è superiore al prezzo di mercato delle sue azioni, allora il titolo può essere considerato sottovalutato. Nel caso specifico di Ferrari il valore contabile è pari a 15 € a fronte di un quotazione di oltre 280 €.

Quanto valgono veramente le azioni Ferrari?

l titolo Ferrari (MIL:RACE) ha chiuso la seduta del 2 ottobre in rialzo dell’1,11% a quota 282,8 €, rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è rialzista con le quotazioni che hanno rotto al rialzo la resistenza in area 281,8 €. A questo punto potrebbero essersi create le condizioni per un’accelerazione rialzista verso i massimi storici in area 300 €. Su questi livelli, poi, potrebbero decidersi le sorti delle azioni Ferrari con possibilità di continuazione al rialzo secondo lo scenario mostrato in figura.

I ribassisti, invece, potrebbero riprendere il sopravvento nel caso di una chiusura inferiore a 281,8 €.

