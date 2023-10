Quanto costa mantenere un cane? È meglio scoprirlo prima di adottarne uno!

Avere un cane è una gioia, ma anche una responsabilità ed un costo. Prima di prendere la decisione, scopri quanto potrebbe costarti all’anno mantenere un cane di taglia piccola, media o grande.

Se ami gli animali e stai pensando di accogliere in casa un amico a quattro zampe, devi sapere che avere un cane comporta anche delle spese. Oltre al cibo, ci sono infatti altri costi da sostenere per garantire all’animale una vita sana e felice. In questo articolo ti spiegheremo quanto potrebbe costarti all’anno mantenere un cane, in base alla taglia e alla razza. Ma scoprirai anche quali sono i vantaggi e i benefici di avere un fedele amico dell’uomo.

Quanto costa mantenere un cane? Dipende anche dalla taglia

Mantenere un cane ha dei costi che non sono uguali per tutte le razze. In genere questi crescono con l’aumentare della taglia dell’animale. I cani di taglia piccola, come i chihuahua, i maltesi o i jack russell, sono tra i più diffusi nelle case degli italiani. Questi cani hanno il vantaggio di occupare poco spazio, di essere adatti anche a chi vive in appartamento e di consumare meno cibo rispetto ai cani più grandi.

Tuttavia, non sono esenti da spese. Il costo annuo per mantenere un cane di taglia piccola si aggira intorno ai 1.000 euro, suddivisi in alimentazione, cure estetiche e per la sua salute. Spenderai mediamente circa 300 euro all’anno per il cibo e circa

200 euro all’anno per il veterinario, tra visite periodiche, vaccinazioni, analisi ed eventuali emergenze. Per la toelettatura aggiungi circa 200 euro all’anno e circa 300 euro per ciotole, guinzaglio, collare, lettino, giocattoli e altri oggetti necessari al cane.

Ecco quanto per mantenerne uno di taglia media

I cani di taglia media, come i beagle, i cocker spaniel o i labrador, sono tra i più amati dagli italiani. Questi cani hanno il vantaggio di essere versatili, adatti sia alla vita in casa che all’aperto e di avere un carattere socievole e affettuoso. Tuttavia, richiedono anche più attenzioni e cure rispetto ai cani più piccoli e quindi hanno un costo annuo di mantenimento maggiore. Il costo annuo per mantenere un cane di taglia media si aggira intorno ai 1.500 euro.

Se prendi un cane di taglia media spenderai mediamente circa 500 euro all’anno per il cibo. Circa 300 euro all’anno per il veterinario, considerando le visite periodiche, le vaccinazioni, le analisi del sangue e le eventuali emergenze. Inoltre spenderai circa 300 euro all’anno per la toelettatura. A queste spese vanno aggiunte quelle per gli accessori, mediamente 400 euro per ciotole, guinzaglio, collare, lettino, giocattoli e altri oggetti per il cane.

Eco quanto per mantenerne di taglia grande

I cani di taglia grande, come i pastori tedeschi, i rottweiler o i mastini napoletani, sono tra i più imponenti e maestosi. Questi cani hanno il vantaggio di essere protettivi, fedeli e coraggiosi. Tuttavia, richiedono anche più spazio, più esercizio fisico e più cibo rispetto ai cani più piccoli. Se prendi un cane di taglia grande preparati a spendere almeno ai 2.000 euro all’anno per mantenerlo.

Per il cibo di un cane di taglia grande si spende almeno 800 euro all’anno, scegliendo prodotti di qualità e adatti alle esigenze nutrizionali del cane. Per il veterinario si spenderanno circa 400 euro all’anno, considerando le visite periodiche, le vaccinazioni, le analisi del sangue e le eventuali emergenze. Lavare, spazzolare e tagliare il pelo del cane, soprattutto se ha il mantello lungo o riccio costerà sui 400 euro all’anno. Altri 400 euro all’anno andranno via in ciotole, guinzaglio, collare, lettino, giocattoli e altri oggetti utili per il benessere del cane.

