Quanto valgono secondo gli analisti Brunello Cucinelli e Tod’s? I livelli di prezzo da monitorare

Questo è un momento delicato per i mercati azionari internazionali in quanto le attese sono al ribasso anche per diverse settimane. Questi sono giorni importanti in quanto dovranno confermare o meno gli swing che si sono formati la scorsa settimana. Cosa accadrà? Un ribasso o rialzo dispiega quasi sempre effetti sulle azioni che compongono il paniere. Il 2024 potrebbe essere un anno di ulteriore forte rialzo di Piazza Affari, ora andremo a vedere quanto valgono secondo gli analisti Brunello Cucinelli e Tod’s.

Ftse Mib Future e tendenza di medio lungo termine

Dopo il ribasso del 2022, già dal mese di ottobre di quell’anno Piazza Affari insieme agli altri indici internazionali ha inziato a segnare minimi e massimi crescenti. Tendenza rialzista che si è rafforzata nel corso del 2023 portando a un rialzo del 30% circa.

Quali potrebbero essere i pericoli per questa tendenza? Un ritorno in chiusura annuale sotto i 23.600 punti. Più volte abbiamo spiegato su queste pagine che il mese di gennaio 2024 (al massimo quello di febbraio) potrebbe segnare minimi inferiori a quelli di dicembre per lasciare spazio a una correzione di diverse settimane con un ipotetico punto di approdo in area 27.000 punti. Se venisse perso questo ribasso, il successivo obiettivo sarebbe posto in area 24.080.

Attenzione quindi a quello che accadrà a questa settimana e poi alla fine del mese.

Quanto valgono secondo gli analisti Brunello Cucinelli e Tod’s come riportato sul sito Marketscreener? I livelli di prezzo da monitorare

Brunello Cucinelli: il prezzo medio degli ultimi giorni è stato intorno a 86 euro. Nel 2023 ha segnato il minimo a 66,66 e il massimo a 94,24.

Quali sono i livelli attesi per il 2024?

Siamo andati a studiare Il POC (punto dove sono avvenuti la maggioranza degli scambi) e le trend line che passano dai minimi e abbiamo calcolato questi livelli di supporto annuale: 80/75,50.

I livelli di resistenza principali intorno ai quali potrebbe formarsi un massimo sono in area 107.

Giudizio degli analisti: Buy con target a 91,75.

Tod’s: il prezzo medio degli ultimi giorni è stato intorno a 31 euro. Nel 2023 ha segnato il minimo a 30,00 e il massimo a 45,56.

Quali sono i livelli attesi per il 2024?

Siamo andati a studiare Il POC (punto dove sono avvenuti la maggioranza degli scambi) e le trend line che passano dai minimi e abbiamo calcolato questi livelli di resistenza annuale: 39,2.

I livelli principali di supporto intorno ai quali potrebbe formarsi un minimo sono in area 25,66/24.

Giudizio degli analisti: Hold con target a 36,77.

