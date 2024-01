La prima seduta della settimana vede il prezzo del petrolio perdere oltre il 4% trascinando al ribasso tutti i titoli del settore. In particolare, crolla il prezzo del petrolio e a risentirne è soprattutto ENI che perde circa il 3% registrando la peggiore performance da giugno del 2023.

Le raccomandazioni degli analisti

Gli analisti che coprono il titolo ENI sono praticamente quasi divisi a metà. Su 28 analisti che esprimo un rating sul titolo, infatti, 16 hanno una raccomandazioni Compra o Compra adesso, mentre gli altri 12 un giudizio Mantieni.

Anche dal punto di vista del prezzo obiettivo a un anno la situazione è abbastanza incerta. Si va, infatti, da una sottovalutazione di circa il 32% nello scenario più pessimistico, a una sopravvalutazione del 4% circa. In media, invece, le azioni ENI risultano essere sottovalutate poco più del 16% circa.

Crolla il prezzo del petrolio e affossa i principali titoli del settore: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ENI (MIL:ENI) ha chiuso la seduta del 8 gennaio a quota 15,08 €, in ribasso del 2,96% rispetto alla seduta precedente.

Dopo quattro sedute consecutive al termine delle quali le quotazioni di ENI non sono riuscite a rompere la forte resistenza in area 15,589 € è arrivato il temuto ribasso che ha visto un a discesa di circa il 3% con una performance negativa che non si vedeva dal giugno del 2023.

Al momento, quindi, la tendenza in corso è ribassista ed è mostrata in figura dalla linea tratteggiata. Tuttavia, i rialzisti potrebbero presto avere la possibilità di ripartire al rialzo. Il forte supporto in area 14,942 €, infatti, potrebbe imporre una nuova inversione di tendenza. In caso contrario le quotazioni potrebbero accelerare al ribasso secondo lo scenario mostrato in figura.

I rialzisti, invece, potrebbe partire per nuovo massimi nel caso di chiusure giornaliere superiori a 15,589 €. Questo livello, infatti, già in passato ha frenato l’ascesa del titolo e la sua rottura potrebbe essere un eccezionale elemento rialzista.

