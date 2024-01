5 consigli pratici per risparmiare quest’anno sulla polizza auto

Vuoi risparmiare quest’anno sulla polizza auto? Ecco 5 consigli pratici per trovare l’offerta più conveniente e ridurre il costo della RCA e delle garanzie accessorie per il 2024.

Con l’inflazione alle stelle, i rincari delle polizze auto saranno per quest’anno all’ordine del giorno. La polizza auto è una spesa obbligatoria per tutti i proprietari di veicoli, ma non per questo non è possibile ridurre il suo impatto sul budget familiare. Esistono infatti alcuni accorgimenti che possono aiutare a ridurre il costo della RCA (Responsabilità Civile Autoveicoli) e delle garanzie accessorie, senza rinunciare a una copertura adeguata. In questo articolo trovate 5 consigli pratici per risparmiare sulla polizza auto e individuare l’offerta più conveniente per le vostre esigenze.

5 consigli pratici per risparmiare sulla polizza: prova a confrontare le offerte online

Il primo passo per risparmiare sulla polizza auto è confrontare le offerte di diverse compagnie assicurative. Possiamo utilizzare i numerosi siti web che offrono la possibilità di richiedere preventivi personalizzati in pochi clic. Questo vi permetterà di avere una panoramica delle tariffe disponibili sul mercato e di scegliere quella più vantaggiosa. Ricordate però di confrontare polizze con le stesse caratteristiche, come il massimale, la franchigia, le garanzie accessorie e il chilometraggio annuo.

Le compagnie online possono essere una buona soluzione per risparmiare

Un altro modo per risparmiare sulla polizza auto è optare per le compagnie online. Queste di solito offrono tariffe più basse rispetto alle compagnie tradizionali, in quanto non devono sostenere i costi di agenzie e intermediari. Le compagnie online garantiscono la stessa affidabilità e sicurezza delle compagnie storiche, anche se non sempre e non tutte. Inoltre offrono anche la comodità di attivare e gestire la polizza direttamente da casa, senza doversi recare fisicamente nell’agenzia.

Installare la scatola nera se la compagnia prevede questo servizio

La scatola nera è un dispositivo che registra i dati relativi alla guida e agli eventuali incidenti e consente di ottenere uno sconto sul premio. La scatola nera, infatti, permette alla compagnia di valutare il profilo di rischio del guidatore e di applicare una tariffa personalizzata. Inoltre facilita la liquidazione dei sinistri e la localizzazione del veicolo in caso di furto. Però non tutte le compagnie potrebbero offrire questo servizio e potrebbe prevedere anche dei limiti sul chilometraggio annuo.

Valutare le garanzie accessorie

Le garanzie accessorie sono quelle che si aggiungono alla RCA, che è l’unica obbligatoria per legge. Queste coprono i danni subiti dal veicolo o dal conducente in caso di incidente, furto, incendio, eventi naturali, atti vandalici, ecc. Le garanzie accessorie, però, fanno aumentare il costo della polizza, quindi bisogna valutare attentamente quali sono le più utili e necessarie. Inoltre, è bene verificare la presenza di eventuali franchigie, cioè le somme che restano a carico dell’assicurato in caso di sinistro.

Approfittare della RC familiare

La RC familiare è una formula che consente di assicurare più veicoli con una sola polizza, usufruendo di uno sconto sul premio. La RC familiare, infatti, prevede che tutti i veicoli intestati ai componenti dello stesso nucleo familiare possano beneficiare della stessa classe di merito più bassa.

