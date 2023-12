Il 2024 sarà l’anno del Giappone? Ecco il parere di Michael Lok di UBP sul mercato azionario nipponico

Nel 2023 le azioni giapponesi hanno ottenuto un rendimento del 29,6% con una crescita degli utili del 16%. Infatti, l’indice Nikkey225 è saliuto di oltre il 30%, segnando da inizio anno il minimo a 25.661,89 e il massimo a 33.853,46. Da punto di vista grafico, i prezzi si stanno muovendo da giugno di quest’anno a ridosso di una trend line ascendente di lungo termine. Cosa accadrà ora? Questi livelli verranno da subito passati o si ritraccerà? Cosa accadrà nel 2024? Il Giappone continuerà ad ottenere risultati così positivi? Vediamo quali sono le previsioni di UBP in proposito.

Per il 2024 si prevede una crescita economica che continuerà a normalizzarsi per gli Stati Uniti e una situazione ancora stagnante in Europa.

Desta invece particolare attenzione il mercato giapponese, che nel 2023 ha conosciuto una notevole crescita. Il 2024 sarà l’anno di questo Paese? Cerchiamo di capire che cosa ne pensa un esperto analista, cioè Michael Lok di UBP.

La risposta

Secondo l’illustre analista, le azioni giapponesi continueranno a sovraperformare il mercato anche nel 2024. I motivi? Il miglioramento della corporate governance e il ritorno ad un contesto di reflazione, che favorirà gli utili.

Lok sottolinea che molti citano la debolezza dello yen come principale motivazione delle ottime performance delle azioni giapponesi. Tuttavia, ciò sarebbe in realtà dovuto ad altre due ragioni: l’ampliamento dei margini e la riduzione della leva finanziaria dei bilanci. Questi due fattori avrebbero determinato circa il 77% della crescita degli utili delle aziende giapponesi nell’ultimo decennio.

Il 2024 sarà l’anno del Giappone? Ecco cosa dicono gli analisti di Stanley Morgan in proposito

Si prospetta dunque un anno probabilmente positivo per il mercato azionario giapponese. D’altronde, già gli analisti di Morgan Stanley ne avevano sottolineato le performance positive.

Infatti, si sono mostrati piuttosto ottimisti nei confronti di Topex. Quest’ultimo un indice nipponico con un rialzo atteso del 13% nello scenario base dell’anno che verrà. Nella migliore delle ipotesi, questo potrebbe persino giungere al 21%. Nella peggiore, invece, potrebbe verificarsi una discesa del 20% massimo. Il total return medio previsto è invece di 15,1%.

Quindi, il 2024 sarà l’anno del Giappone? Come abbiamo anticipato, insomma, anche in questo caso sono previsioni decisamente positive. Non resta che vedere se queste ipotesi si realizzeranno.

