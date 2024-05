Quanto vale un vecchio walkman? Molto ed è ricercatissimo dai collezionisti

I walkman sono tra i primi modelli di registratore che sono stati immessi sul mercato. Ad oggi sono stati soppiantati da tecnologie più avanzate e dai moderni cellulari, che sono anche capaci di registrare una conversazione. Tuttavia, i collezionisti sono sempre alla ricerca di vecchi walkman, che ai loro occhi assumono un enorme valore. Ecco perché, se hai un vecchio registratore in buone condizioni (meglio ancora se imballato), potresti rivenderlo ad una cifra più elevata di quella di partenza. Scopriamo quali sono i modelli di walkman che valgono di più.

Quanto vale un vecchio walkman?

Il modello più ricercato è sicuramente il TPS-LS di Sony, che è stato anche il primo ad essere prodotto in massa. Ha fatto la sua apparizione in diverse opere della cultura pop e ciò lo ha reso un prodotto iconico e ricercatissimo anche a distanza di anni. Per questo, il suo valore è molto elevato.

A seconda delle sue condizioni, può essere rivenduto ad un prezzo che va dai 130 a finanche 1.000 euro. L’importante, in quest’ultimo caso, è che sia perfettamente imballato. Insomma, rivenderlo è un vero e proprio affare.

Sony DD Quartz

Ecco un altro modello di walkman che ha assunto un elevato valore con il passare degli anni. Infatti, purché sia dotato di tutti gli accessori e imballato, i collezionisti sono disposti a pagare circa 120 euro per entrarne in possesso.

Si tratta di un prezzo decisamente inferiore rispetto al modello citato in precedenza, dal momento in cui è decisamente meno iconico e famoso.

Sony WM EX808HG

Si tratta di un modello del 1993 e che è uscito in edizione limitata. Proprio per questo, è tutt’oggi molto ricercato dai collezionisti. Recentemente un esemplare di questo walkman è stato venduto a circa 195 euro all’asta.

Ecco, dunque, quanto vale un vecchio walkman. O almeno a quanto vengono rivenduti i modelli che hanno fatto la storia e hanno pertanto assunto un maggiore valore.

