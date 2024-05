Qual è la borsa di Louis Vuitton più costosa in assoluto? Eccola svelata

Louis Vuitton è uno dei brand più famosi al Mondo. Le sue borse sono apprezzate e note in tutti gli angoli del globo terrestre. Sono inoltre molto costose e in certi casi rappresentano un vero e proprio status symbol. Una in particolare ha un prezzo molto elevato ed è infatti quella che si paga di più in assoluto. Di quale si tratta? Scopriamolo a breve.

Il marchio Louis Vuitton offre borse di tutte le dimensioni e per tutti i gusti. Sono di qualità pregiatissima e pertanto il loro prezzo raggiunge cifre anche esorbitanti. Inoltre, vengono spesso acquistate da celebrità o persone molto facoltose.

Ma qual è la borsa di Louis Vuitton più costosa in assoluto? Una tra tutte supera incredibilmente le altre per il suo prezzo. È in pelle di coccodrillo, un materiale molto pregiato, oltre ad avere catena e finiture in oro. Il materiale di cui è composta e i dettagli che abbiamo appena citato ne giustificano il costo davvero incredibile. Pochissime persone al Mondo potrebbero e sarebbero disposte a pagare così tanto una semplice borsa.

Qual è la borsa di Louis Vuitton più costosa in assoluto

La borsa in questione si chiama Millionaire Speedy Bag ed è color giallo canarino. Infatti, è immediatamente riconoscibile e spicca subito all’occhio. Abbiamo già nominato il materiale di cui è composta e i dettagli che la rendono così preziosa.

Vediamo adesso a quanto ammonta il suo valore.

Quanto si paga

Dunque, quanto si paga questa borsa? La risposta è: un milione di euro. Come avevamo anticipato, si tratta di una cifra davvero esorbitante per una borsa. La sua versione più iconica è quella di colore giallo, ma è disponibile anche rossa, verde, blu e marrone.

Tra i VIP ad averne già acquistata una c’è il cestista P.J. Tucker, che si è fatto fotografare intento a maneggiarne un esemplare.

