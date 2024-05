Sai che alcuni vecchi cellulari o dispositivi tecnologici hanno assunto un valore molto elevato con il tempo? Ebbene sì, non è detto che quelli prodotti anni fa siano destinati a svalutarsi sempre di più poiché soppiantati dalle nuove tecnologie. Anzi, a volte vengono rivenduti ad un prezzo molto elevato. È il caso, ad esempio, di uno dei più amati prodotti di Apple, cioè l’iPhone. Nello specifico, ci riferiamo al primo modello che – purché sia in perfette condizioni e dotato di tutti gli accessori – può essere rivenduto a cifre esorbitanti: finanche 10.000 euro. Oggi, però, tratteremo un altro prodotto Apple e cioè l’iPod, che è stato per anni uno dei più popolari in assoluto, venendo comprato da migliaia se non persino milioni di persone in tutto quanto il Mondo. Dunque, sveliamo quando vale un vecchio iPod.

I modelli

Ovviamente, non tutti gli iPod possono essere rivenduti allo stesso prezzo. Alcuni, come i modelli Shuffle, non valgono granché: 50 o 100 euro purché siano in ottime condizioni. Altri, invece, sono più ricercati e pertanto più costosi.

Quanto vale un vecchio iPod? Ecco svelato il prezzo

Quelli che possono essere rivenduti al prezzo più elevato sono gli iPod Touch di quarta generazione. Alcuni collezionisti sono disposti ad acquistarli persino a 6.000 euro, purché siano ancora imballati.

C’è anche chi è riuscito a rivendere un iPod originale di seconda generazione a ben 20.000 euro. E per quanto riguarda, invece, la prima generazione di iPod classico? Nella migliore delle ipotesi, il suo valore ammonta a circa 500 euro. Anche in questo caso, ovviamente, deve essere perfettamente imballato. Per molti sono delle cifre folli ed effettivamente non è detto che sia possibile trovare qualcuno disposto ad acquistare un iPod a cifre così elevate. Tuttavia, il mondo del collezionismo cela talvolta delle sorprese.

