Il mondo del collezionismo è davvero vasto e riguarda anche i dispositivi tecnologici come vecchi cellulari. Infatti, ce ne sono alcuni che con il passare del tempo hanno assunto un grande valore e che supera di gran lunga quello di partenza. D’altronde, stiamo parlando di dispositivi ormai rarissimi e che potrebbero persino essere fuori commercio. L’unico luogo in cui è possibile acquistarli è proprio internet, su cui è possibile numerosi portali specializzati che sono una vera e propria manna dal cielo per collezionisti e rivenditori di oggetti usati, tra cui rientrano anche questi cellulari. Scopriamo quali sono quelli che valgono di più.

2 cellulari che oggi valgono anche 2.000 euro e sono ricercatissimi

Il primo dei due cellulari di cui scriveremo è Nokia Sapphire 8800, uno dei modelli più noti del fortunatissimo marchio. Infatti, il suo valore è incredibilmente alto e può andare dai 500 ai 2.300 euro.

Da cosa dipende quest’oscillazione? Ovviamente, dalle condizioni del dispositivo. I collezionisti sono disposti a pagare una somma più elevata quando il cellulare in questione è non solo funzionante ma anche imballato e quindi proprio come nuovo. Altrimenti, sarà comunque possibile rivendere questo dispositivo, ma ad un prezzo di molto inferiore. Vediamo adesso l’altro dei 2 cellulari che oggi valgono anche 2.000 euro.

Mobira Senator NMT

Scriviamo adesso di un modello decisamente meno noto al grande pubblico, ma che è invece ricercatissimo dai collezionisti di tutto il Mondo. Difficile che qualcuno ne sia ancora in possesso e che, soprattutto, abbia un esemplare in perfette condizioni. Proprio per questo, però, il suo valore è così alto e supera i 2.000 euro.

In questo caso, il prezzo a cui può essere rivenduto oscilla tra i 930 e i 2.300 euro. Insomma, tocca spolverare i propri vecchi cassetti e cercare di capire se si sia in possesso di uno di questi cellulari. Rivenderli potrebbe, come abbiamo visto, permettere di accumulare un vero e proprio piccolo tesoro, che in alcuni casi corrisponde a più di uno stipendio.

