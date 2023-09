Bianca Balti nuova testimonial per De Grisogono: ecco i 3 orologi più glamour anche con l’usato

Al Festival del cinema di Cannes la modella italiana si è presentata come volto immagine per il marchio svizzero di gioielleria e orologeria. Una partnership che a detta degli esperti è destinata a durare nel tempo. Conosciamo meglio gli orologi preziosi di questo brand.

Lo scopo è quello di impreziosire a livello di immagine e pubblicità le creazioni di Fawaz Gruosi e così a maggio Bianca Balti è stata la madrina della serata all’Eden Rock con oltre 500 Vip presenti. Il marchio è stato fondato nel 1993 a Ginevra dallo specialista italo-libanese che ha nei diamanti neri il suo cavallo di battaglia. Il termine De Grisogono deriva dal latino e dal greco e significa generato dall’oro. Nel 2022, dopo il fallimento del 2020, c’è stato l’acquisto del marchio da parte del gruppo Damac di Bubai. Il futuro oro brilla come i gioielli che indossa la Balti e che sono di altissimo livello.

Come il modello Instrumento N°1 Diamonds che si trova in vendita a un prezzo di 31.000 euro. Orologio in oro bianco ha la carica automatica. Il cinturino è in lucertola, è un orologio da donna molto elegante e pregiato, stile particolare come tutte le creazioni di Gruosi. Il quadrante è in argento, e il cinturino ha la chiusura ad ardiglione.

Bianca Balti nuova testimonial per De Grisogono, liaison di alto livello

Bianca Balti è una modella che si differenzia dalle altre. Dichiarazioni sempre sincere fino a sbalordire, grande classe nelle passerelle, le sue scelte sono sempre originali. È sicuramente la persona giusta per rappresentare questo marchio che nasconde nella sua collezione tante perle da scoprire.

L’Instrumento tondo per esempio è in oro bianco, molto particolare. Prodotto nel 2008, ha un diametro di 38×48 ed è impermeabile fino a 3 ATM. Ha il quadrante in bronzo, i numeri sono arabi e si trova in vendita con il cinturino in galuchat marrone. Il prezzo per l’usato è di 23.000 euro, ha diamanti marroni e zaffiri arancioni, veramente unico. La forma tonda è singolare, questo orologio è stato prodotto tutto in Italia.

Stile avventuroso

Bianca Balti nuova testimonial per De Griosogono, non poteva essere altrimenti. Lei fa passare in secondo piano tutte le altre colleghe, gli orologi di Gruosi conquistano fino a rendere gli altri modelli troppo banali. È il caso dell’Instrumentino White and Black che con l’usato troviamo a 12.000 euro.

Pavé in diamanti, doppio fuso orario, cassa in oro bianco 18 carati. Il contorno dell’orologio è in diamanti neri con vetro in cristallo di zaffiro. Movimento automatico e produzione londinese.

Orologio ideale per look moderni adatti a ogni avventura. La Balti ha raccontato molto di sé e forse non era necessario. Con i suoi gioielli e gli outfit perfetti e super bilanciati ci fa capire che è il gusto a predominare nella sua vita. Con addosso uno di questi orologi la sua presenza attirerà l’attenzione anche se grazie alla sua bellezza raramente rischia di passare inosservata. Moda e orologeria hanno un nuovo matrimonio da celebrare. Gli appassionati possono gioire.