Quanto vale la moneta da 2 € con il volto sorridente di Papa Francesco: da conservare!

Come tutti i mercati, anche quello delle monete propone delle prospettive interessanti per gli appassionati. C’è chi lo utilizza come fonte di investimento sicura nel tempo. In un certo senso, il mercato numismatico rappresenta un’entrata passiva. La rendita in alcuni casi può essere molto buona, come nel caso delle monete della Città del Vaticano.

Gli Italiani in questo caso sono molto avvantaggiati. Trovarle in circolazione è decisamente più facile rispetto ad altri luoghi in Unione Europea o nel Mondo. Inoltre, il conio delle monete di Città del Vaticano ha ottime caratteristiche che garantiscono un valore in aumento nel tempo. Infatti, le serie sono molte (visto che deve esserne garantita una per ogni Pontefice, oltre alle varie che vengono emesse a cadenza fissa); inoltre le tirature sono molto limitate. Non da ultimo, Città del Vaticano resta pur sempre il più piccolo Stato al mondo, ed un unicum geopolitico. Basti pensare che, in senso formale, il Papa è l’ultimo sovrano assoluto esistente in Europa. Ma quanto vale la moneta da 2 € con la faccia dell’attuale Pontefice?

Prendere in considerazione il valore dell’annata

Dipende dal piano temporale di riferimento. Alcune monete rappresentanti Pontefici recenti hanno già un buon valore. Addirittura, la moneta emessa nel 2005 con lo stemma della Santa Sede (le due chiavi di San Paolo incrociate) possono già valere, se con ottimo stato di conservazione, più di 150 €. Un buon investimento, non c’è che dire. La moneta in questione è riconoscibile per la scritta “Sede Vacante”. Si trattava infatti dell’emissione avvenuta prima che venisse eletto al soglio pontificio Benedetto XVI. In generale tutte le monete recanti la scritta Sede Vacante hanno un valore sproporzionato rispetto al valore nominale, dunque vale la pena controllare.

Ad ogni modo le monete recanti il volto dell’amato pontefice argentino attualmente non hanno ancora un valore degno di nota, ma ciò non significa che non valga la pena tenerle da parte. Le annate attualmente di maggiore valore sono le divisionali del 2014 e, più recente, la quinta serie del 2017.

Quanto vale la moneta da 2 € con il volto sorridente dell’attuale Pontefice?

In questo caso siamo in presenza di monete considerate rare. Il loro valore in valuta di conio supera i 30 €. Si tratta di un ottimo incremento di valore considerati i pochissimi anni dall’emissione. Il valore scende per l’edizione dalla 2019 in poi, ovvero le più recenti. Queste potrebbero valere attorno tra i 15€ ed i 30 €. Non è al momento un grande investimento, ma ciò non significa che non valga la pena semplicemente aspettare. Quando tra qualche anno un nipote la ritroverà, magari ci dirà grazie. Inoltre, ricordiamo di effettuare la valutazione presso un sito serio di esperti numismatici, e ricordiamo che il valore di una moneta cambia moltissimo in base allo stato di conservazione. Il fiore di conio ha un valore estremamente maggiore. Le monete usurate valgono incomparabilmente meno dei valori presentati.

Lettura consigliata

Risparmiare decine di euro sullo sport dei nostri figli: non sarà un patrimonio ma un buon bonus da sfruttare