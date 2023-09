Risparmiare decine di euro sullo sport dei nostri figli: non sarà un patrimonio ma un buon bonus da sfruttare

Un soldo risparmiato è un soldo guadagnato, avvertiva un celebre spot televisivo. L’educazione finanziaria è un tesoro da preservare o apprendere nel corso di anni difficili per l’economia. Il problema attuale è l’inflazione, che restringe pericolosamente il patrimonio che le famiglie e le aziende hanno a disposizione. Come risparmiare decine di euro sullo sport?

Se da un lato è prevedibile una stretta sull’imposizione per fare cassa da parte delle entità pubbliche (ad esempio incentivando la questione sanzionatoria), dall’altro il nostro ordinamento aiuta economicamente le attività meritevoli, come quelle legate allo sport. Non si tratterà di un boom economico per i nostri risparmi, ma intanto si tratta di liquidità disponibile in più nel nostro bilancio. La cifra può superare anche i 100 euro di risparmio in presenza di più figli ed include anche le attività di figli adottati o affidati, così come anche di nipotini, purché siano a carico del contribuente richiedente. Ecco, in sintesi, come fare, visto che risparmiare centinaia di euro sullo sport dei nostri figli è facile con la detrazione sullo sport.

Un bonus molto semplice da ottenere

Tra le varie detrazioni, quella sullo sport presenta dei figli è tra le più intuitive da calcolare. Ad averne diritto sono i bambini ed i ragazzi che hanno tra i 5 ed i 18 anni e che sono iscritti presso una associazione sportiva, una palestra, una polisportiva oppure una piscina. Richiediamo per questo se l’associazione sportiva è affiliata o riconosciuta dal CONI.

La detrazione si calcola con il 19% della spesa effettuata per l’iscrizione fino ad un massimo di 210 euro. Il bonus è cumulabile similmente per ciascun figlio, quindi si potrebbe sinteticamente affermare che in qualità di genitori possiamo ottenere una detrazione pari a 39,9 € per ciascuno di loro. Il meccanismo della detrazione si sostanzia in un vero e proprio sconto: nel momento della dichiarazione dei redditi la cifra verrà sottratta da quanto abbiamo all’erario, potendo in caso accedere al credito d’imposta. Dobbiamo attendere qualche mese per poterne usufruire, è vero. Ma in un’epoca di aumenti consistenti di prezzi nell’economia, costituisce un incentivo in più per portare nostro figlio a fare sport.

Risparmiare decine di euro sullo sport dei nostri figli è facile con la detrazione

Presentare domanda per ottenere diritto è semplice. Basta conservare la ricevuta di pagamento ed effettuare lo stesso in forma tracciabile. Gli stessi documenti verranno allegati nel corso della presentazione del modello 730 del 2023. Dovranno essere presenti in questi documenti gli estremi della persona iscritta, dell’associazione e dell’importo.

Educare allo sport significa portare due ulteriori benefici per l’economia personale e collettiva. Da un lato, essere educati all’attività fisica previene molti disagi fisici ed attenua molte difficoltà psicologiche, vista la presenza di nuove conoscenze e di allenamenti costanti. Inoltre, aiuta una parte di lavoratori impiegati in queste attività sane e che meritano di venire incentivate.

Lettura consigliata

Quanto costa il vino di Al Bano Carrisi? La curiosità sui prezzi degli amanti del vino, e dei fan