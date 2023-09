Pazzesco quanto spende di mutuo al mese Luigi Berlusconi per due case. Quanto costa fare un mutuo oggi?

Il più giovane dei figli di Berlusconi, Luigi, pagherebbe una cifra pazzesca al mese di rata per il mutuo di due immobili. Ecco quanto spende l’imprenditore di mutuo mensile e quanto si spenderebbe oggi per un mutuo di 200.000 euro per una prima casa.

La famiglia Berlusconi è famosa in tutta Italia per il suo patrimonio immobiliare. Di Silvio Berlusconi si ricordano le proprietà in alcune delle località più ambite del Paese, come Porto Cervo in Sardegna e Portofino in Liguria, nonché le ville in Brianza. Evidentemente è vero il detto che buon sangue non mente, stando agli investimenti di Luigi il figlio più giovane dell’ex premier e di Veronica Lario.

Pazzesco quanto spende di mutuo il figlio di Berlusconi

Luigi Berlusconi possiederebbe due proprietà immobiliari a Milano. Alcuni anni fa avrebbe rilevato dalla Fininvest una villa di 1.600 metri quadrati in zona Triennale a Milano. Questa sarebbe stata pagata circa 10 milioni di euro. Inoltre sempre Luigi avrebbe acquistato un appartamento di 450 metri quadrati vicino alla chiesa di Santa Maria delle Grazie.

Per i lavori di ristrutturazione nei due appartamenti, Berlusconi figlio avrebbe speso circa 7 milioni. Questi milioni, sommati al prestito chiesto per l’acquisto dei due immobili porterebbe a un mutuo di oltre 34 milioni di euro. In totale è pazzesco quanto spende di mutuo Luigi Berlusconi, ovvero una rata mensile di circa 50.000 euro.

Quanto si spende oggi di rata mensile in Italia per un mutuo

Cifre da capogiro ben lontane dai mutui che si possono permettere la maggior parte delle persone. Nell’ultimo anno il costo dei mutui è salito velocemente a causa dell’aumento dei tassi di interesse in Europa. Chi aveva un mutuo a tasso fisso non ha pagato un euro in più, ma i costi sono lievitati per chi aveva un mutuo a tasso variabile. Infatti chi aveva questo prodotto ha visto crescere la rata del mensile anche del 70% in circa un anno e mezzo. E la salita dei tassi potrebbe non essere terminata.

Ma quanto si spenderebbe oggi prendendo un mutuo? Ovviamente dipende dalle condizioni applicate dalla banca e dall’importo. Immaginiamo di prendere un mutuo di 200.000 euro per acquistare una casa del valore di 300.000 euro. Inoltre ipotizziamo di accendere un mutuo alle migliori condizioni possibili oggi sul mercato, per 25 anni. Al momento della scrittura dell’articolo, il TAEG migliore per un mutuo a tasso fisso è del 3,75%. Questo comporta il pagamento di una rata di circa 1.000 euro al mese.

Nell’esempio abbiamo fatto l’ipotesi di un mutuo a tasso fisso, ma chi acquista una casa potrebbe anche prendere un mutuo a tasso variabile. Nell’ultimo anno i mutui a tasso variabile sono andati alle stelle, e per abbassare la rata alcuni hanno scelto una soluzione semplice ma efficace.