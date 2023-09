Quanti soldi prende Andrea Bocelli per cantare a un evento, cifre da capogiro che lasciano senza fiato

Nato a La Sterza e classe 1958, Andrea Bocelli è tra i cantanti più pagati al Mondo. Vera celebrità italiana conosciuta in tutti i Continenti, quando decise di lasciare lo studio legale per dedicarsi alla carriera di cantante fece la sua fortuna ma anche quella dell’Italia. Tutti gli eventi più importanti lo vedono protagonista. Ecco perché.

Si è esibito al Giubileo di Platino per espresso desiderio della Regina Elisabetta II, quindi ha partecipato al concerto per l’incoronazione di Carlo III. Unico artista italiano in mezzo a tantissime pop star. Eppure lui per il tipo di musica che propone dovrebbe sentirsi come un pesce fuor d’acqua. Ma non è così. Tutti vogliono Andrea Bocelli perché è in grado di mettere insieme la tradizione musicale italiana e il glamour moderno. Bocelli, insomma, è una vera pop star ma con una voce da tenore. E questo pare faccia la differenza. Lo dimostrano i suoi cachet.

Ospite di varie trasmissioni, eventi, conferenze, presentazioni culturali, il suo cachet varierebbe a seconda della rilevanza dell’evento. Le richieste lasciano a bocca aperta. Per cantare l’inno nazionale italiano e un altro suo successo all’apertura delle ATP Finals avrebbe chiesto ben 125.000 euro. L’esibizione sarebbe dovuta durare 10 minuti ma la Federazione italiana non se l’è sentita di spendere così tanto.

Eventi di prima fascia

Quanti soldi prende Andrea Bocelli per cantare? Bisogna chiedere a Melissa Satta. Il tenore si è esibito al suo matrimonio anni fa. La showgirl e presentatrice si sposava con il calciatore Boateng e voleva delle nozze regali. Le ha ottenute. Al suo matrimonio ha cantato Andrea Bocelli che per l’occasione avrebbe chiesto e ricevuto 100.000 euro.

Bocelli ha cantato alla cerimonia di chiusura all’Expo di Dubai nel 2020, alla cerimonia di apertura del Campionato europeo di calcio all’Olimpico nel 2021. Si è esibito al Teatro Regio di Parma, al Duomo di Milano, al Carlo Felice di Genova, al Concerto di Natale dopo il messaggio del Papa. Era presente quando è stato inaugurato il tetto nel campo centrale di Wimbledon, ha cantato al matrimonio della Principessa Eugenia di York. La lista è lunga e se pensiamo alle sue richieste immaginiamo che il suo patrimonio sia cresciuto vertiginosamente nel tempo.

Quanti soldi prende Andrea Bocelli per cantare

Le riviste che si occupano dei patrimoni dei Vip parlano di guadagni che si aggirano intorno ai 100 milioni l’anno. Il suo patrimonio secondo queste riviste sarebbe di 245 milioni di dollari. Ma i conti non tornano. Se le due affermazioni fossero vere il suo patrimonio si sarebbe formato in poco più di 2 anni. Bocelli è sulla breccia dal 1990, anno della firma del contratto con la Virgin Dischi che lo lanciò nel panorama musicale che conta. Più realisticamente il suo patrimonio potrebbe aggirarsi sui 90 milioni di dollari perché nonostante i suoi cachet siano corposi, gli interventi che fa per cerimonie private non sono tante.

Il denaro arriverebbe dal suo impegno musicale in studio e nei concerti. Con il suo album Sì è entrato nella classifica statunitense Billboard 200, traguardo mai raggiunto da nessun italiano. In carriera ha venduto 85 milioni di dischi, ha la stella sulla Walk of Fame e cantato di fronte a 75 mila persone a Central Park. Avrebbe anche interessi diversi, si contano 10 società da lui controllate e 3 a lui collegate. Quella più conosciuta sarebbe la Anchise.