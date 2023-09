Come ha fatto Stella McCartney a diventare così famosa, a guadagnare una valanga di soldi e a essere intima amica di Meghan Markle

Non sempre quando si è figli di un personaggio famoso si soffre per l’ansia da prestazione. La figlia di Paul McCartney sarebbe stata rovinata fin da principio se alcune regole non esistessero solo per essere contravvenute. È infatti lei è diventata la stilista più pagata al Mondo e le nuove generazioni conoscono più il suo nome che quello del padre. Significa aver fatto un ottimo lavoro.

Chi non desidera una borsa di Stella McCartney? Non è facile da avere, è necessario sborsare un bel gruzzolo e non tutti possono permetterselo. Lei è nata il 13 settembre 1971 e ha appena compiuto 52 anni. Avrebbe un patrimonio netto stimato in 75 milioni di dollari e ha lavorato per numerose star del calibro di Madonna, Rihanna e Beyoncé. È entrata nelle grazie della famiglia reale inglese tanto da essere scelta da Meghan Markle per disegnare il suo abito da sposa.

Non è la prima volta che la famiglia McCartney ha a che fare con la famiglia reale inglese. Il padre Paul, celebre ex Beatle, venne nominato baronetto insieme agli altri membri del gruppo niente di meno che dalla Regina. E sono epiche le marachelle da loro combinate nei bagni di Buckingham Palace. Così come il padre, anche Stella è diventata una leggenda e questo è il motivo per cui la Duchessa l’ha scelta per disegnare il suo abito da sposa e ha voluto diventare sua amica.

Una carriera sempre in crescita

Come ha fatto Stella McCartney a diventare così famosa? Ha cominciato a disegnare a 13 anni e a 16 stava già facendo uno stage con Christian Lacroix, studiando il sarto Edward Sexton e preparandosi a conseguire la laurea in moda alla Central Saint Martins. Ha contato il fatto di essere la figlia di un ex Beatle? Forse all’inizio. Alla sfilata di presentazione per il suo progetto di laurea hanno partecipato Kate Moss e Naomi Campbell. Magari se avesse avuto un altro cognome questo non sarebbe accaduto.

Ma alla fine è il talento a fare la differenza. E se Stella non ne avesse avuto non l’avrebbero chiamata nel 1997 a sostituire niente di meno che Karl Lagerfeld nel ruolo di Direttore creativo del marchio Chloe. Il suo destino era già segnato.

Come ha fatto Stella McCartney a diventare così famosa, la strada vegana

Il vestito da sposa di Meghan Markle ha avuto enorme successo. Moderno ma di classe ha messo in evidenza la bellezza della Duchessa. Sapere esattamente cosa fare è una delle caratteristiche di Stella McCartney, abbigliamento su misura, nessun utilizzo della pelle, produzione e commercio etico anche a costo di abbassare i profitti.

Per aumentare fama e guadagni si è avvicinata anche al mondo televisivo, la sua prima apparizione fu nel 2003 nella serie di documentati intitolati Immaginare. Fin da subito l’attenzione per il Pianeta ha caratterizzato i suoi lavori e le sue rare interviste. La stilista mantiene un profilo molto basso ma non manca di far conoscere le sue opinioni. Ha creato un marchio di lusso vegetariano poi diventato vegano, la caratteristica principale è l’utilizzo di lana controllata e di cashmere riciclato. Tutti si aspettano ora che faccia un passo indietro anche sulla seta che importa dalla Cina. Un materiale questo per niente ecologico o cruently free.