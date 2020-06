Quanto tempo ci vuole per ottenere il passaporto

Come fare per ottenere il passaporto e quali pratiche sono necessarie per il proprio viaggio all’Estero? In quanto tempo si ottiene il documento? Nella seguente guida vi spiegheremo i passaggi e le pratiche necessarie per la richiesta di passaporto e le tempistiche utili al rilascio.

Quanto tempo ci vuole per ottenere il passaporto? Per poter viaggiare in alcuni paesi esteri, è necessario il possesso del passaporto come documento di riconoscimento senza il quale non si passa il confine. In generale, possiamo dire che i Paesi per i quali è necessario il possesso di un passaporto sono tutti quelli esterni all’Unione Europea. Questo significa che quando si viaggia verso queste mete, non si può prescindere dal possesso del passaporto.

A quale ufficio fare la richiesta

Molto spesso ci si domanda a chi ci si debba rivolgere per l’ottenimento del documento necessario alla partenza. Ebbene, la massima autorità che rilascia il passaporto è il Ministro degli Affari Esteri che concede la delega operativa ai seguenti uffici:

A) Commissariato di Pubblica Sicurezza- ufficio passaporti; B) Questura; C) stazione dei Carabinieri.

Come ottenere il passaporto: tutto ciò che serve, step by step

Al fine di ottenere il proprio passaporto, l’interessato dovrà procurarsi anzitutto 2 fototessere identiche di formato per il passaporto. È importante, quando si fa la fototessera, che: il volto sia ben in vista, non si indossino occhiali da vista o da sole e che non vi siano filtri che alterano l’immagine. Il rischio è che l’autorità non accetti le fototessere e che dobbiate farne delle altre dilungando i tempi di attesa.

Inoltre, è necessario pagare il bollettino di 42,50 euro con causale “importo per il rilascio del passaporto”. Solitamente si trovano dei bollettini precompilati presso gli uffici postali. Al pagamento del bollettino si deve aggiungere l’acquisto di una marca da bollo da 73,50 euro. Per conoscere gli altri casi in cui si applica la marca da bollo è possibile leggere l’approfondimento qui.

Successivamente, una volta raggiunto l’ufficio territoriale, si compila un modulo specifico (una per maggiorenni, una per minorenni). È importante ricordare che ci si può rivolgere agli uffici operativi del Comune presso cui si ha la residenza, il domicilio o la dimora.

Una volta compilato il modulo di richiesta di passaporto, si potrà accedere agli uffici ricordando di portare con sé anche: le 2 fototessere identiche, un documento di identità valido, ricevuta di pagamento del bollettino e la marca da bollo.

Presso il commissariato o la questura sarà possibile, poi, fissare un appuntamento per prendere le impronte digitali. Alcune volte, la registrazione delle impronte digitali avviene contestualmente alla presentazione della domanda.

Tempi di attesa per l’ottenimento del passaporto

Una volta che avrete completato tutte queste procedure, quanto tempo ci vuole per ottenere il passaporto? La risposta non è univoca e potrebbe cambiare in base al Comune. In genere, nei piccoli paesi, il rilascio del passaporto può avvenire anche in tempi piuttosto brevi, cioè in circa due giorni. In altre realtà di più gradi dimensioni, il tempo di attesa massimo è solitamente di 20 giorni. Se il Comune presso cui si richiede il passaporto non è quello di residenza ma è di domicilio, allora i tempi potrebbero subire una ulteriore dilatazione.

In ogni caso, se si programma un viaggio all’Estero, è bene tener conto che l’ottenimento del passaporto potrebbe avere una tempistica fino a 4 settimane. Pertanto, ci si deve organizzare in ragione dei tempi di istruttoria.

