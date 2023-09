Quanto spendi se vuoi che Matteo Renzi partecipi alla tua conferenza: la somma è pazzesca e lui è tra i più ricchi in Italia

È uno dei politici italiani più conosciuti all’estero e sempre la centro di discussioni, dibattiti e critiche. È stato Presidente del Consiglio quando era Segretario del Partito Democratico. Ora ha un suo partito, Italia Viva, e occupa un posto in Parlamento come senatore. I suoi guadagni come conferenziere sono esorbitanti.

La sua Fondazione Open e la sua attività di conferenziere che ama svolgere soprattutto nei Paesi arabi sono al centro dell’attenzione per i guadagni rilevanti. Quando era sindaco di Firenze Renzi guadagnava 4.300 euro al mese, circa 90.000 euro lordi all’anno. Da Presidente del Consiglio lo stipendio è aumentato arrivando a 6.700 euro al mese. Da senatore guadagna 14.600 euro al mese grazie a diaria e rimborsi. In quanto professionista della politica Renzi non si è mai fatto mancare niente.

La sua Dichiarazione dei Redditi è passata da 103.000 mila euro nel 2016 a 1.090.000 euro circa nel 2021. La sua attività di conferenziere rende bene e lui ci dedica tempo ed energie visti i risultati. Per sua stessa ammissione partecipare alle conferenze è il lavoro più redditizio a cui poteva dedicarsi dopo l’esperienza di Governo.

Record ed esperienza

Quanto spendi se vuoi che Matteo Renzi parli alla tua conferenza? L’ingaggio si aggira tra i 25.000 euro e i 40.000 euro. L’ispirazione l’ha presa dai Presidenti americani che una volta portato a termine il mandato utilizzano l’esperienza fatta per parlare pubblicamente e con lauti ritorni.

L’attività da conferenziere di Renzi è gestista dalla Celebrity Speakers Associate che avrebbe fissato il target in base alle sue conoscenze ma anche alla sua fama all’estero. Si tratta di somme molto elevate che comprendono viaggio, vitto e alloggio e lui tiene conferenze in tutto il Mondo. In Europa, negli Stati Uniti e soprattutto nei Paesi arabi in cui è molto richiesto. Il fatto che sia stato il più giovane Primo Ministro italiano e il più giovane leader a partecipare al G7 influenza il compenso. A livello internazionale sono sempre elementi che fanno la differenza.

Quanto spendi se vuoi che Matteo Renzi parli per te

Non era una pratica diffusa in Italia ma visto i ritorni da urlo è facile immaginare che anche altri Presidenti del Consiglio seguiranno la sua strada in futuro. Non si tratta di una cosa da nulla. Molti conferenzieri che hanno vinto il Pulitzer costano molto meno. Si parla di 20.000 dollari. Renzi quindi occupa una fascia decisamente privilegiata.

L’agenzia che si occupa dei suoi contratti rimanda al mittente le lamentele circa i costi. È necessario considerare tasse e spese e l’entourage che lo segue e che lo aiuta con i discorsi. Insomma il personale da retribuire esiste e si fa sentire. Per quanto riguarda le conferenze il suo reddito dichiarato ammontava a 830.000 euro nel 2018 mentre ha superato il milione dopo il 2019. Se stiamo cercando un’occupazione capace di renderci ricchi questo suggerimento è molto più che valido. Cerchiamo di occupare una posizione rilevante per qualche anno e sfruttiamo le conoscenze per farci invitare alle conferenze. Diventeremo benestanti nel giro di qualche anno e staremo meglio di qualunque politico. La strada è segnata. Chi riuscirà a percorrerla?