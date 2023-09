Quanto vale l’auto presidenziale di Joe Biden e quanto gli è costata quella privata, è incredibile ma l’avremmo potuta avere anche noi

Si tratta dell’uomo più potente del Mondo, da sempre la sua protezione è garantita con procedure meticolose difficili da superare. Per aria con l’Air Force One e da terra con la Cadillac One la sua vita è al sicuro, parola dei Servizi Segreti. Ma i costi sono veramente proibitivi.

Proteggere il Presidente quando viaggia in strada, una ragione di vita per i Servizi Segreti statunitensi. Per questo la Cadillac One è un bunker che cammina, in grado di resistere a un attacco con le armi tradizionali o con quelle chimiche. Ma anche di resistere a una mina perché ha delle blindature di 20 centimetri che sono impenetrabili.

Si chiama The Beast, cioè La Bestia. Pesa 8 tonnellate, è impossibile da ribaltare e non conviene speronarla. I vetri sono larghi 13 centimetri, il motore è un turbodiesel a 6 cilindri da 6.600 cc. Ha una velocità massima di 100 chilometri orarti e consuma 1 litro di gasolio ogni 500 metri. Insomma un carro armato travestito da Cadillac. Una Cadillac con maniglie elettrificate, fumogeni da sparare in caso di bisogno, ruote resistenti ai razzi e cerchioni che possono funzionare anche in caso di foratura senza la necessità di fermarsi.

Un pezzo classico

Quanto vale l’auto presidenziale di Joe Biden? Consegnata nel 2018 quest’auto vale 1,5 milioni di dollari. È non potrebbe essere altrimenti perché dall’abitacolo il Presidente può guidare le sue forze armate e ordinare un attacco nucleare. Questo potrebbe far perdere la testa a ogni essere umano ma non a Joe Biden.

Nella sua vita privata i suoi gusti sono classici ma sempre con un occhio al risparmio. E così la sua passione per le automobili è stata soddisfatta da una Chevrolet Corvette Stingray 1967, un pezzo che molti appassionati invidiano e desiderano. Tra tutte le auto di lusso e i SUV tra cui poteva scegliere, Biden ha optato proprio per questa. Il motivo è dato dal fatto che il padre quando lui era piccolo lavorava come Direttore vendite nella più grande concessionaria Chevrolet di Washington. Biden è appassionato di auto fin da piccolo, in passato ha posseduto anche una Pontiac Tempest di seconda mano.

Quanto vale l’auto presidenziale di Joe Biden e qual è la sua caratteristica principale

La Chevrolet Corvette Stingray 1967 è la sua auto preferita. In quanto Presidente la legge americana non gli permette di viaggiare con auto private per le strade del Paese quindi lui non la può più guidare e la tiene in garage. È un vero peccato. La comprò per 5.600 dollari, una cifra che sarebbe stata alla portata di chiunque di noi, della maggior parte degli appassionati.

Ora vale 90.000 dollari, difficile portarla a casa. La caratteristica più importante però non è il prezzo ma il cambio manuale a 4 rapporti. Non tutti negli States saprebbero guidarla. Infatti così come nei Paesi arabi anche in USA sono le auto con il cambio automatico a essere le più diffuse, richieste de guidate. Il Presidente è un tipo vecchio stampo e questo modello classico rimane ancora dopo tanti anni nel suo cuore. In attesa di poterla guidare nuovamente nelle strade americane.