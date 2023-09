In Alto Adige tra vigne, borghi e castelli: ecco quanto costano soggiorno e itinerario con degustazione in tenuta

Vacanza di fine estate in Alto Adige? Questo territorio montuoso e verdissimo riserva gradevoli sorprese non solo in piena estate e in inverno, ma anche in autunno con affascinanti itinerari lungo la Strada del Vino. Qui tra borghi, castelli e tenute si possono cogliere gli ultimi scampoli di sole prima dell’arrivo del freddo.

Con l’arrivo dell’autunno nelle campagne italiane si entra nel vivo di una tradizione secolare, la vendemmia. Quale momento migliore per concedersi una vacanza in Alto Adige e percorrere la Strada del Vino? Per i turisti vengono organizzate visite guidate in bike o a piedi, negli splendidi borghi lungo il percorso, in cantine e distillerie, senza trascurare castelli e palazzi.

La Strada del Vino

In Alto Adige tra vigne e castelli si snoda la Strada del Vino, un percorso di 150 chilometri che attraversa 16 borghi. Parte da Nalles, attraversa Bolzano e prosegue verso sud fino a Salorno. Percorrerla a tappe, in bici o a piedi, è un’esperienza sensoriale unica. I colori, i profumi, i sapori si mescolano e inebriano. La lentezza è obbligatoria. Bisogna guardare, annusare, gustare. Le giornate in autunno sono ancora tiepide nelle vallate protette dalle catene montuose. La viticoltura si pratica in quota e vanta vitigni pregiati, come il Lagrein e il Vernatsch, ma anche il più noto Pinot, Bianco o Nero.

In Alto Adige tra vigne e romantici borghi

Le escursioni in bici si sviluppano lungo 4 itinerari che si snodano tra romantici borghi, vigne e castelli. E, naturalmente, cantine che invitano a una sosta. Molte delle cantine storiche hanno mantenuto lo stile dell’Oltradige, in cui si mescolano elementi del gotico europeo con tratti tipicamente rinascimentali. Si caratterizzano per la presenza di un cortile interno, di mura merlate e balconi chiusi finestrati. Le cantine più moderne hanno linee architettoniche d’avanguardia in piacevole contrasto con il contesto circostante. Le escursioni a piedi si possono organizzare autonomamente seguendo le indicazioni oppure si può approfittare delle visite guidate che includono una degustazione in cantina. I prezzi variano in base al programma e vanno da 6 a 30 euro. Tutti gli itinerari con relativo costo si trovano sul sito dedicato.

Quanto costa un soggiorno?

In Alto Adige non è difficile trovare buone sistemazioni a prezzi abbordabili. Le strutture ricettive sono numerose e adatte a tutte le tasche. Sul sito suedtirol.info è possibile trovare strutture con un ottimo rapporto qualità prezzo, come ad esempio un B&B 4 stelle a 26 euro a notte, un agriturismo 3 stelle a 36 euro a notte. I prezzi si riferiscono a questo periodo. Per la ristorazione oltre alle cantine troviamo osterie e locande tipiche. Il Gambero rosso ci dà preziose indicazioni. Ad Appiano consiglia una sosta al forno Plazotta che sforna i pani tipici della tradizione altoatesina, focacce e pizzette. A Termeno consiglia la Taberna Romani per gustare piatti corposi che seguono la tradizione. A Salorno indica la Macelleria Magnani per acquistare prosciutti cotti affumicati e speziati e speck di primissima qualità.

Lettura consigliata

Vivere in un borgo di montagna: ti danno 2.500 euro se ti trasferisci in questa incantevole località sciistica