Quanto si spende per una settimana a Sharm El Sheikh e il periodo migliore in cui andare

Molte famiglie decidono di progettare con largo anticipo le proprie ferie, in modo tale da risparmiare il più possibile. Proprio per questo, può essere utile avere anche molto tempo prima un quadro delle possibili spese, in modo tale da risparmiare in vista della vacanza e scegliere la meta anche in base al rapporto qualità-prezzo. Oggi tratteremo di una delle mete più ambite dalle famiglie italiane: Sharm El Sheikh in Egitto. Si tratta di una località balneare, nota per le spiagge paradisiache e per le sue bellezze naturali. Tra i luoghi più famosi c’è Naama Bay, decorata da palme lussureggianti e ricca di bar e ristoranti adatti a tutte le tipologie di clientela. Scopriamo dunque quanto costa una vacanza di una settimana in questa splendida località.

Quanto si spende per una settimana a Sharm El Sheikh

Secondo i portali specializzati, per una vacanza di una settimana a Sharm El Skeikh ogni persona spenderebbe in media 420 euro di alloggio e pasti e 500 euro per il volo. Ovviamente, non sono gli unici costi da tenere presenti.

A questi vanno aggiunti i pasti e anche il costo delle spiagge non annesse ai resort. Inoltre, per chi vuole praticare immersioni, snorkeling e percorsi per quad ci sono dei prezzi aggiuntivi: rispettivamente tra i 72 e i 110 euro a persona, tra i 35 e i 45 euro a persona per un’intera giornata e tra i 22 e i 55 euro a persona a seconda delle altre attività incluse all’interno del percorso.

Quindi, quanto si spende per una settimana a Sharm El Sheikh? Come abbiamo visto, dipende da ciò che si ha intenzione di fare. Sicuramente, non meno di 1.000 euro a persona.

Il periodo migliore per andarci

I periodi migliori per andare in vacanza a Sharm El Sheikh sono quelli compresi tra febbraio e maggio e tra settembre e dicembre. Infatti, il clima tende ad essere sereno e il mare tranquillo. Inoltre, di giorno non fa troppo caldo, di sera ci sono temperature fresche e non si verifica un’eccessiva escursione termica tra giorno e notte.

