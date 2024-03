Qual è il prezzo di una casa in Costa Rica? La vita è costosa? Ecco la risposta

La Costa Rica è indubbiamente uno dei luoghi più belli al Mondo. Non a caso, molte persone scelgono di andare in vacanza in questo Paese. Il periodo migliore per farlo è quello compreso tra i mesi di dicembre e aprile. Infatti, da maggio a novembre piove spesso e pertanto non è il momento migliore per visitarlo. Cosa si può vedere in Costa Rica? Senza dubbio è conosciuta per le sue spiagge, ma anche per le lussureggianti foreste pluviali e per la fauna. Altre attrazioni sono il vulcano Arenal e i numerosi parchi in cui è possibile vedere fauna e flora d’ogni tipo. Insomma, si tratta di un’ottima meta turistica sia per le coppie che per le famiglie. C’è anche chi potrebbe però star valutando l’idea di investire in un immobile in Costa Rica. Magari, per tornarci spesso o per avviare un’attività. Proprio per questo, cerchiamo di capire qual è il costo di un appartamento in Costa Rica.

Qual è il prezzo di una casa in Costa Rica?

Il costo medio di un appartamento in Costa Rica è di 2.287,93 euro per metro quadrato. Invece, una casa indipendente ha un costo medio di 1.818,11 euro per metro quadrato. Si ricorda che in Costa Rica la valuta utilizzata è il còlon costaricano e che stiamo riportando il prezzo in euro per pura comodità.

E per il fitto? Per gli appartamenti, mediamente 14.28 euro al metro quadrato. Per una casa, mediamente 8.47 euro al metro quadrato. Quindi, ecco qual è il prezzo di una casa in Costa Rica.

La vita è costosa?

La vita in Costa Rica non è particolarmente costosa. Come scritto su diversi portali specializzati, senza considerare l’affitto si può vivere in maniera più o meno dignitosa anche con 800-1.000 euro al mese.

Tutto cambia qualora ci sia anche l’affitto da pagare e allora è raccomandato avere uno stipendio di almeno 1.500 euro se si vuole avere un discreto tenore di vita. Insomma, dipende anche dalle proprie esigenze e dalle spese che si è abituati a fare o di cui si ha bisogno. Si ricorda che in Costa Rica l’istruzione è gratuita, anche se molti stranieri decidono di mandare i figli in istituti internazionali privati. La benzina invece costa circa 1 euro e 7 centesimi al litro. Mangiare fuori in questo Paese tende ad essere relativamente poco costoso: poco più di 7 euro nei ristoranti di fascia bassa e un massimo di 50 in quelli di fascia media.

