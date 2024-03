Qual è la città più cara in cui acquistare casa in Italia? Sorprendentemente non Roma

Qual è la città più cara in cui acquistare casa in Italia - Foto da pexels.com

Mediamente, in Italia il costo di una casa è di 1.994 euro al metro quadrato. Rispetto a febbraio 2023 il costo di un immobile nel nostro Paese è aumentato dell’1,63%. La regione meno costosa sarebbe la Calabria, in cui in media sono richiesti “solo” 930 euro per metro quadrato. La regione più costosa è invece il Trentino Alto Adige, in cui il prezzo richiesto per un immobile sarebbe di 3.293 euro al metro quadrato. Tuttavia, non è del Trentino la città più cara in cui acquistare casa nel nostro Paese. E, soprattutto, non è Roma. Quest’ultima è certamente una città in cui è costoso abitare, come abbiamo già visto sulle nostre pagine, ma è seconda anche ad un altro capoluogo italiano. Di quale si tratta? Lo scopriremo a breve.

Qual è la città più cara in cui acquistare casa in Italia?

Si tratta di Milano, in cui il costo di un immobile è mediamente di 5.289 euro al metro quadrato. Insomma, non è caro solo il costo della vita, ma anche e soprattutto quello per un immobile secondo quanto riportato dalla piattaforma immobiliare.it.

Non a caso, molte delle persone che lavorano a Milano scelgono di acquistare una casa nelle zone limitrofe. Ecco qual è la città più cara in cui acquistare casa in Italia. Il prezzo medio di un affitto a Milano è invece 22,46 euro al metro quadrato circa.

Il confronto con Roma

Quanto costa invece acquistare un immobile a Roma? Decisamente meno. Infatti, il costo medio di una casa nella Capitale è di circa 3.331 euro per metro quadrato. Sicuramente non è un luogo economico in cui comprare casa, ma non si avvicina al prezzo richiesto per comprarne una a Milano.

Il costo medio degli affitti, invece, è di circa 175,5 euro al metro quadrato. Chiaramente, il costo per l’acquisto di una casa e dell’affitto varia anche a seconda della zona in cui si sceglie di abitare. A Roma, ad esempio, ci sono dei quartieri noti per essere più economici di altri, come Borgata Finocchio e Borghesiana.

