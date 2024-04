L’Europa è un continente ricco di storia, cultura e bellezze naturali. Anche per questo, molte persone decidono di visitare le sue città o anche di investire in un immobile. In passato, abbiamo scritto delle città più costose in cui acquistarne uno. La cima della classifica è occupata da Parigi, cui seguono Londra e Lussemburgo. In queste tre città, il costo medio di una casa supera i 500.000 euro. Anche gli affitti sono molto elevati e vanno dai 1.800 ai 2.500 euro al mese in media. Oggi invece tratteremo il costo di un immobile in una delle città più belle e note dell’intera Francia e cioè Nizza.

Nizza è la capitale economica e culturale della Costa Azzurra, luogo rinomato per le sue bellezze paesaggistiche. È inoltre uno dei comuni più grandi dell’intera Francia, preceduto solo da Parigi, Marsiglia, Lione e Tolosa.

È sede di un’università e di diverse attrazioni per turisti, tra cui numerosi musei. Infatti, è una delle città francesi che possono vantarne il maggior numero. La celebre passeggiata Promenade des Anglais, situata sul lungomare di Nizza, è rinomata in tutto il Mondo ed è uno dei luoghi più belli della Costa Azzurra. Insomma, è indubbio che Nizza meriti la sua fama. Ma quanto si spende per una casa in questa città? Scopriamolo.

Quanto si spende per una casa a Nizza

Il prezzo medio di una casa a Nizza è di circa 5.000 euro al metro quadrato. Quello di un appartamento, invece, è di 3.800 euro al metro quadrato. Sono prezzi molto alti, più o meno equivalenti a quelli della nostra Milano. Un monolocale può costare anche 125.000 euro.

I prezzi di un immobile, inoltre, sono in costante aumento. Ecco dunque quanto si spende per una casa a Nizza.

L’affitto

E se invece ci si volesse limitare ad affittare una casa in questa splendida città? In questo caso, il prezzo medio va dai 500 agli 850 euro al mese circa. Ovviamente, dipende dalla zona in cui si sceglie di prendere casa.

Infatti, nelle zone più centrali i prezzi potrebbero anche superare gli 850 euro al mese, specialmente se non si tratta di un monolocale ma si una casa con più camere. Anche in questo caso, pertanto, è difficile che una persona con uno stipendio nella media possa permettersi una casa a Nizza, se si considerano anche gli ulteriori costi da sostenere.

Lettura consigliata

Quali sono le città europee in cui costa di più affittare o comprare casa