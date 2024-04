Si continua a scommettere su tagli o meno dei tassi di interesse nei prossimi mesi, mentre i dati macroeconomici che vengono pubblicati di volta in volta, potrebbero costringere la Federal Reserve a prendere tempo. Tutto continua a rimanere in linea con le nostre previsioni: “nel 2024 le probabilità che verranno tagliati i tassi di interesse sono molto basse”. L’attuale area di 5,25/5,50% sembra ben bilanciata con il tasso di inflazione e con la crescita economica. La probabilità, e lo stiamo dicendo da tempi non sospetti, è che in corso sia un soft landing. Questo, nelle serie storiche dal 1898 ad oggi, è stato il tipico scenario che ha visto i mercati salire di medio lungo termine, seppure con ribassi fisiologici di tanto in tanto. E per quanto riguarda il breve termine? A Wall Street non è ancora ribasso. Procediamo per gradi.

Previsioni ribassiste di BTIG

Gli analisti finanziari di BTIG hanno formulato una previsione riguardo all’indice S&P 500, stimando che si avvicinerà alla sua media mobile a 50 giorni, attualmente a 5.076. Questa analisi è stata pubblicata prima dell’apertura delle contrattazioni venerdì. Gli analisti hanno attribuito il cambiamento di sentiment del mercato alla recente dichiarazione più aggressiva dei funzionari della Federal Reserve sul controllo dell’inflazione, nonché agli eventi geopolitici in corso nel Medio Oriente. La performance negativa del mercato durante la sessione precedente, con un significativo calo dell’indice S&P 500 al di sotto della sua media mobile a 20 giorni di 5.188, ha evidenziato un cambiamento significativo nel sentiment rispetto ai cali precedenti dell’anno. Nonostante l’aumento dei Nonfarm Payrolls negli Stati Uniti nel mese di marzo, superiore alle previsioni, gli analisti ritengono che ci siano abbastanza segnali di un cambiamento di sentiment per consigliare un approccio più cauto al mercato, poiché le tendenze al rialzo precedenti sembrano interrotte.

Cosa è successo però nelle ore successive fino alla chiusura di Wall Street?

I listini azionari hanno cercato e poi tenuto il rimbalzo fino alla chiusura della seduta di contrattazione evitando secondo i nostri algoritmi, come leggeremo nel prossimo paragrafo, un segnale di inizio ribasso.

A Wall Street non è ancora ribasso

La giornata di contrattazione del giorno 5 aprile ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

38.904,04

Nasdaq C.

16.248,52

S&P500

5.204,34

Al momento, dopo il forte ritracciamento del 2 e poi del 4 aprile, i listini americani non ha ancora generato segnali ribassisti. Come regolarsi? Al momento, fino a quando non cambierà qualcosa, il trend primario, quello settimanale e mensile è rialzista, mentre quello giornaliero è neutrale ribassista. Secondo i nostro algoritmi, inizio di una correzione con chiusure giornaliere, confermate poi a fine settinana, sotto i seguenti livelli:

Dow Jones

38.760

Nasdaq C.

15.951

S&P500

5.200.

Vedremo cosa accadrà da oggi in poi.

Lettura consigliata

Attese sul petrolio e sull’euro dollaro. Attenzione a Tesla