Quanto costa visitare Atene e come spendere il meno possibile?

La Grecia è la culla della nostra cultura. Si tratta di una terra ricca di storia, pertanto non sorprende che attiri ogni anno migliaia di visitatori. C’è chi preferisce andare a visitare mete come Mykonos, la splendida isola che riceve ogni anno migliaia di giovani alla ricerca di divertimento. C’è invece chi vuole andare in Grecia per vedere da vicino la terra che ha dato i natali ad alcuni dei personaggi più insigni della storia del Mondo, nonché ad una delle civiltà più influenti mai esistite. Tra i luoghi migliori da visitare per questo motivo c’è Atene, un tempo una delle più floride polis dell’Antica Grecia. Ma quanto costa fare un viaggio lì e come si può risparmiare? Scopriamolo a breve.

Quanto costa visitare Atene in Grecia?

Prima di tutto, cerchiamo di capire quando si spende per arrivarci. Un volo per Atene con una compagnia low cost va dai 150 ai 250 euro. In bassa stagione, si può pagare anche 100 euro. Come risparmiare? Semplice: evitando di andare ad Atene nei mesi estivi e prenotando il viaggio con largo anticipo. Altrimenti, al contrario, si può optare per qualche offerta last minute.

Per spostarsi in città una volta giunti all’aeroporto, se si vuole risparmiare è meglio evitare il taxi e prediligere l’autobus express, dal costo di 6 euro a tappa. Si può optare anche per l’acquisto di un pass che permette di viaggiare su tutti i mezzi della città. Il costo è di 4.50 e la durata è di 24 ore.

Dove alloggiare per risparmiare

Chi vuole risparmiare può optare per alloggiare in un dormitorio. In quel caso, il costo di un letto va dai 20 ai 25 euro a notte. Per una camera con bagno privato, invece, si spendono dai 60 ai 70 euro. Infine, in un albergo molto economico il costo è di 80-90 euro a notte. Un’altra alternativa è optare per una camera in un appartamento condiviso. Il costo va dai 50 ai 60 euro a notte.

Quanto si spende per mangiare ad Atene

La colazione tende ad essere molto economica. Per un dolce e una tazza di caffé si spendono circa 3 euro. Pranzare o cenare nelle taverne tradizionali costa 20-25 euro a persona. Tuttavia, chi ha intenzione di risparmiare può optare per mangiare una pita al modico costo di 7-8 euro.

Altrimenti, si può optare per mangiare in un fast food, dove si paga 6-7 euro per un menù.

Entrare nei musei

Se si ha intenzione di entrare nei musei, bisogna tenere in conto che il costo di un biglietto va dagli 8 ai 20 euro. Tuttavia, per risparmiare è meglio optare per un biglietto combinato (in genere dal costo di 30 euro), che permette di visitare alcuni dei luoghi di maggiore interesse della città.

Quindi, se si vuole risparmiare il più possibile, è meglio informarsi a dovere. Ecco quanto costa visitare Atene in Grecia.

