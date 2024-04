Quanto si spende per una casa a Dubai e qual è il costo della vita

Quando si parla di ”viaggi dei propri sogni” è impossibile non nominare Dubai, una delle città più belle e moderne al Mondo. C’è chi, però, non vorrebbe limitarsi a trascorrere lì qualche settimana ma preferirebbe addirittura andare a viverci. Proprio per queste persone, a breve vedremo il prezzo medio di un immobile a Dubai e quanto si spende per viverci. Come vedremo, è infatti una città molto costosa e davvero alla portata di poche persone. Se tanti riescono ad andarci in vacanza, molti meno potrebbero invece pensare di stabilirsi lì e vivere dignitosamente. Vediamo perché.

Quanto si spende per una casa a Dubai

Dubai è una città degli Emirati Arabi Uniti ed è capitale dell’omonimo emirato. È una città ricca di attrazioni e in cui si trova anche il grattacielo più alto al Mondo e cioè Burj Khalifa, dalla colossale altezza di circa 830 metri.

Proprio per questo e per la sua notorietà ci si potrebbe chiedere: quanto si spende per una casa a Dubai? Come sempre la risposta è che dipende. Infatti, una casa al centro costerà certamente molto di più rispetto ad una che si trova in periferia.

Il costo medio di una casa a Dubai va dai 1.500 euro al metro quadrato se si trova in una delle zone più periferiche fino ad addirittura 12.000 euro per metro quadrato se la zona in cui si trova è più centrale.

Il costo della vita

Qual è invece il costo della vita? Come abbiamo già anticipato, piuttosto elevato. Per vivere dignitosamente, se non si ha un affitto servirebbe uno stipendio di circa 2.500-3000 euro. Insomma, risiedere a Dubai è davvero per pochi. Spesso, infatti, molte delle persone che prendono questa scelta lo fanno perché hanno trovato lavoro lì.

Persino una cena al ristorante può costare molto e cioè tra i 40 e i 150 euro per pasto. Inoltre, il costo degli alimenti al supermercato è notevolmente superiore rispetto a quello a cui siamo abituati nei nostri supermercati. Anche l’assicurazione sanitaria, obbligatoria, è un’altra spesa di cui tenere conto. Ogni mese porta via all’incirca 200-250 euro a persona. Taxi e metro invece tendono ad essere più economici, quindi molte persone optano per spostarsi utilizzando questi mezzi piuttosto che l’automobile, sebbene anche la benzina sia a buon mercato.

