Coltivare fiori colorati e rigogliosi è una delle più grandi soddisfazioni di un giardiniere. Dalle profumatissime rose, agli iris variopinti, fino agli umili gerani, un giardino colorato è un giardino in salute. E spesso i fiori sono i migliori alleati non solo delle preziosissime api. Ma anche di altri insetti e piccoli animali indispensabili per mantenere in equilibrio questo ecosistema in miniatura. Vediamo allora come coltivare fiori alti due metri nel vostro giardino!

Fiori giganti in giardino

Ma lo sapevate che è semplicissimo coltivare dei fiori giganti nel vostro giardino, che faranno un figurone con i vicini e con gli amici? E no, non stiamo parlando di piante geneticamente modificate. Ma di un fiore comunissimo e semplice da curare: il girasole.

Ecco come coltivare fiori alti due metri nel vostro giardino

Il girasole è tra i fiori più comuni nelle campagne e nei giardini italiani. Ma può essere coltivato persino in città in un semplice vaso sul balcone.

Sapevi che esiste un tipo di girasole che produce fiori alti anche più di due metri e grandi come il volante di una macchina?

Si tratta del girasole gigante. Esistono diverse varietà di girasoli giganti in commercio. Potete trovare i semi di questa pianta nella maggior parte dei vivai. A volte anche dal fioraio, e sicuramente online. Ecco come coltivare questi fiori alti due metri nel vostro giardino.

Piantiamo i semi in piccoli vasetti all’inizio della primavera. Quando le nuove pianticelle avranno raggiunto i 5-10 cm di altezza, trasferiamole in terra piena.

Come coltivarli

È possibile coltivare il girasole gigante anche in vaso, ma probabilmente non riuscirà a raggiungere la sua altezza massima.

Per coltivare il girasole gigante serve un terriccio ricco e nutriente a pH neutro, e non troppo umido. Ovviamente scegliamo un luogo dalla massima esposizione solare. Il girasole non teme siccità e caldo eccessivo. Limitiamoci a bagnarlo un paio di volte alla settimana e sempre alla sera o alla mattina presto.

Gli enormi fiori sbocceranno nel cuore dell’estate, verso inizio agosto.

Ecco come coltivare fiori alti due metri in giardino e godervi un magnifico spettacolo.