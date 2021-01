Un conduttore di una trasmissione televisiva italiana, spesso si domanda se la vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere meglio. È un po’ come domandarsi se è meglio sognare o vivere una vita da sogno. Nel primo caso ogni ritorno alla realtà sarà un boccone amaro. Nel secondo caso ogni giorno sarà fantastico.

Noi possiamo scegliere cosa fare della nostra vita. Se coprire le amarezze che ci riserva con dei bei sogni, oppure se costruire ogni giorno una vita da sogno. Ovvero dare vita ai nostri sogni, che possono essere uno, due o più.

Ma qual è il primo segreto per realizzare i propri sogni e trasformarli in realtà?

Volere è potere

Realizzare un sogno nel cassetto, piccolo o grande che sia, alle volte è molto più semplice di quello che si pensi. Ripensiamo per un momento ai successi della nostra vita, agli obiettivi raggiunti e a quanto sembravano difficili, quasi impossibili, all’inizio.

Se ripensiamo ai passi che abbiamo fatto per ottenere quel risultato, scopriremo un elemento comune in tutti. Che ogni volta che abbiamo raggiunto l’obiettivo abbiamo seguito una strategia simile. E soprattutto, che credevano veramente in quello che volevamo fare, nel traguardo da tagliare.

Si dice che volere è potere. Il primo indispensabile requisito per realizzare un nostro sogno è volerlo veramente e credere in ciò che si fa. Questo è il primo segreto per realizzare i propri sogni e trasformarli in realtà.

Per raggiungere un obiettivo, tagliare un traguardo, ottenere qualcosa, occorre desiderarlo fortemente e credere che quel traguardo, quell’obiettivo possa essere raggiunto. E poi occorre avere ben chiaro cosa di desidera. Perché se non si ha ben in mente ciò che si vuole, diventa difficile individuare la strategia ottenerlo.

Chi ha un sogno e vuole realizzarlo, non aspetti domani. Inizi oggi prendendo del tempo sul riflettere se davvero lo vuole realizzare. Se veramente lo desidera, inizi a capire come raggiungerlo. Elaborare una strategia e passare all’azione.

Se non si desidera un sogno col cuore, leviamolo dal cassetto e gettiamolo, per concentrarsi su altri sogni da realizzare.

