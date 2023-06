Chi investe adesso nei conti di deposito potrebbe perdere molti soldi per 2 motivi

In un contesto come quello attuale i conti di deposito sono una forma di risparmio garantita, ma non totalmente sicura. Chi investe adesso nei conti di deposito, infatti, potrebbe andare incontro a perdite di denaro per 2 motivi.

I conti di deposito sono prodotti finanziari che permettono di depositare una somma di denaro, ricevendo in cambio un interesse fisso annuo. Si tratta di una forma di risparmio sicura e garantita, in quanto i depositi sono tutelati dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD). La loro durata va da un mese fino a 5 anni.

Chi investe adesso nei conti di deposito e perché lo fa

Chi utilizza un conto di deposito vuole mettere al sicuro i propri risparmi, senza correre rischi e senza vincoli di durata. Infatti, esistono conti di deposito liberi, che consentono di prelevare il denaro in qualsiasi momento. A questi si aggiungono conti di deposito vincolati, che prevedono una permanenza minima del denaro sul conto, in cambio di un interesse maggiore.

Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) garantisce il denaro sul conto, in caso di insolvenza della banca. Tuttavia questa garanzia è limitata a 100.000 euro per ogni cliente di quella banca. Quindi, per investimenti superiori a 100.000 euro, il risparmiatore mette a rischio la parte eccedente.

Un rialzo dei tassi può fare perdere molti soldi

Nell’attuale contesto economico i conti di deposito offrono rendimenti elevati, tra i più alti degli ultimi 10 anni. Le durate più lunghe possono arrivare a un rendimento del 5% lordo annuo. Tuttavia, pur avendo un orizzonte temporale di lungo periodo, impegnarsi in un investimento di qualche anno potrebbe non essere conveniente. Infatti, se la BCE dovesse alzare i tassi di interesse in futuro, per contrastare un’eccessiva inflazione, i rendimenti salirebbero a loro volta.

Abbiamo assistito a questo fenomeno negli ultimi 12 mesi. Ogni volta che la BCE alzava i tassi, le banche adeguavano al rialzo la loro offerta. Questo comporterebbe una perdita per chi adesso investisse ai tassi attuali, in quanto si troverebbe a guadagnare meno rispetto ai nuovi prodotti. Nella prossima riunione la BCE probabilmente aumenterà i tassi dello 0,25%. Non è escluso un ulteriore aumento nella riunione successiva.

Come comportarsi per ridurre il rischio di perdere denaro

Per evitare di trovarsi con un conto di deposito con rendimento inferiore a quello di mercato, è consigliabile scegliere un prodotto con una durata breve. Fino a quando i tassi non si stabilizzeranno, conviene puntare su conti di deposito con durata tra 1 e 3 mesi e rinnovarli alla scadenza.

I conti di deposito sono una soluzione semplice e sicura per il risparmio, ma non sempre conveniente. Prima di scegliere, è bene confrontare le diverse offerte sul mercato e valutare attentamente i pro e i contro. In alternativa, per investimenti di breve periodo si può optare per altre forme di investimento, per esempio i titoli di Stato. Si potrebbe puntare su BOT a tre mesi o su BTP con scadenza ravvicinata.